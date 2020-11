Quali sono le più belle canzoni d’amore italiane e straniere da dedicare a una persona?

Se quello che cerchi sono canzoni con frasi d’amore, appassionate romantiche, dove si canta e si suona il sentimento più forte che conosciamo, allora sei nella pagina giusta. Sceglierle non è stato facile, ma queste sono le migliori di sempre, almeno secondo noi.

“Ma che sdolcinati, basta con le canzoni d’amore!”. Beh, in realtà alcune delle canzoni più belle di sempre sono proprio canzoni d’amore. Dopotutto parliamo di una delle fonti d’ispirazione più antiche, che ha ispirato musicisti e poeti. Si cantava l’amore già migliaia d’anni fa!

Quindi largo spazio ad emozioni e sentimenti. Brani da ascoltare per ricordare una vecchia passione, oppure da dedicare alla propria compagna o al proprio compagno, magari ascoltandole insieme. Ecco a voi le canzoni d’amore più belle di sempre. Prima le 10 più belle italiane e poi le 10 più belle straniere.

Cliccando sul titolo della canzone potrai sentirla su Youtube.

10 canzoni d’amore italiane, le più belle, quelle da dedicare

La più bella e visionaria canzone d’amore italiana. Il testo è un capolavoro ma anche la melodia non è da meno. L’amore come visione stellare, trascendentale, spirituale.

L’inconfondibile voce di Mia Martini in questo capolavoro della musica italiana. Una dichiarazione d’amore forte, potente e disperata.

Forse la più classica, è stupendo il titolo, è stupendo il celebre attacco (“Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi”), è stupenda la melodia. Insomma, una canzone stupenda.

Tra le più belle recenti canzoni d’amore italiane c’è di sicuro questa perla di Jovanotti. Ispiratissimo, crea una canzone semplice e dolce.

5. La donna cannone (Francesco De Gregori)

De Gregori di canzoni d’amore ne ha scritto tante, ma questa forse è la più bella. Una strana storia d’amore in un circo, un testo poetico e originale e un ritornello che fa venire i brividi.

“Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti”. Era il 1995 e il rock di Gianna Nannini esplodeva in questa commovente canzone d’amore, subito diventata un classico.

Testo di Mogol, che di canzoni d’amore ne ha scritto centinaia, è un brano incredibilmente dolce e romantico, che lascia davvero senza voce.

Tra i tantissimi brani d’amore scritti dalla coppia Battisti & Mogol, abbiamo scelto questa perché… beh, c’è davvero bisogno di spiegarlo? Una descrizione emozionante di come l’amore possa sconvolgere la vita di una persona.

Un capolavoro scritto da Lucio Quarantotto, cantato da Bocelli mescolando pop, opera e melodramma. Il risultato è molto emozionante, in una canzone che paragona l’amore a un viaggio. Da fare insieme, naturalmente. Cliccando sul titolo c’è il video con testo in italiano.

Fossati di canzoni sentimentali ne ha scritto tante per altri cantanti, uomini e donne. Ma una delle più belle l’ha tenuta per sé (anche se inizialmente l’ha interpretata Mia Martini) e si intitola appunto “La costruzione di un amore”.

Queste erano le canzoni d’amore italiane più belle, almeno secondo noi. E ora ascoltiamo quelle straniere…

10 canzoni d’amore straniere, le più belle

C’è qualcuno che può davvero resistere a questa sdolcinatissima e appassionatissima canzone? Una meraviglia, soprattutto grazie alla voce della grande, e sfortunata, Whitney Houston.

Mark Knoplfer prendere in prestito il celebre titolo di Shakespeare per raccontare in realtà la storia di un amore non corrisposto, in una delle più belle canzoni d’amore di sempre.

Dolcissimo brano vecchia scuola, di quelle canzoni rilassanti da sentire per lasciarsi trasportare altrove per qualche minuto. Un inno all’amore con la voce inconfondibile di Nat King Kole

Uno dei classici delle canzoni d’amore americane, cantata da tutti, ma la versione più strappalacrime resta quella di Ray Charles. Se pensate di non conoscerla ascoltate i primi 10 secondi e capirete subito qual è.

5. Endless Love (Diana Ross & Lionel Richie)

Amore senza fine, in questo classico del pop R&B degli anni 80 di Diana Ross e Lionel Richie. Cuoricini da tutte le parti.

Quanto è profondo il tuo amore? Tratta dal film “La febbre del sabato sera” è una delle canzoni più famose di sempre. Esistono centinaia di cover ma questa è l’originale.

7. My Love (Paul McCartney and Wings)

Dedicata alla moglie Linda e registrata live, è un capolavoro del pop d’amore firmato nientemeno che da un Paul McCartney in stato di grazia. Ad avercene di uomini che ti dedicano una canzone così!

Sono innamorato della tua forma, canta Ed Sheeran. Una delle canzoni d’amore straniere più recenti, dall’ENORME successo. Non potevamo non metterla.

9. Nothing Compares 2 U – Sinéad O’Connor –

Scritta da Prince ma portata al successo da Sinéad O’Connor è una delle canzoni d’amore più belle di sempre. Struggente, è impossibile ascoltarla senza sentire i brividi.

Un classicone d’amore anni 90, una gemma pop soul R&B, con un testo romantico ma soprattutto con un’interpretazione vocale incredibile di Mariah Carey, passata alla storia.

Canzoni d’amore da dedicare o ascoltare insieme

E queste erano le canzoni d’amore italiane e straniere. Le più belle? Le migliori? Chissà, i gusti sono gusti, si sa, ma di sicuro sono tra le più famose della storia della musica. Come detto sopra ne abbiamo scelto 10 italiane e 10 straniere, ma sarebbe stato facile sceglierne cento in più, dato che la canzone d’amore è una delle più diffuse nella musica pop e non solo.

Perfette da ascoltare all’inizio, durante o alla fine di una storia d’amore, da soli o in coppia, a casa o in macchina, con gli auricolari sul treno, mentre si viaggia o mentre si fa una passeggiata. Insomma, c’è sempre un momento perfetto per ascoltare brani che sanno esprimere, con le parole, le frasi e la musica, il sentimento più misterioso di tutti.

Buon ascolto!

