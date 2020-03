Da Beyoncé a Taylor Swift, fino a Vasco e Lucio Battisti, ecco 10 canzoni che parlano di amore non corrisposto.

Fiumi di parole sono stati scritti sull’amore non corrisposto, libri, poesie e naturalmente canzoni. Dal famosissimo “I dolori del giovane Werther” di Wolfgang Goethe fino ad arrivare alle canzoni dei giorni nostri. Ne abbiamo scelte 10 per voi.

Canzoni sull’amore non corrisposto. Playlist

Una Nuova Canzone Per Lei – Vasco Rossi

Il grande poeta e canzoniere Vasco Rossi ha raccontato tutto nelle sue canzoni, quindi non poteva mancare un brano dedicato proprio all’amore non corrisposto. Il protagonista è un uomo innamorato, ma l’oggetto del suo amore sembra non essersi accorto della sua esistenza. Non resta altro che immaginare.

“Una nuova canzone per lei

Una storia d’amore per lei

Lei che dorme e che non sa che ci sei

Lei che forse non la sentirà mai”

I Care – Beyoncé

Nonostante tutti sappiamo che Beyoncé è in una relazione con il rapper Jay Z da quando era giovanissima, la cantante sembra sapere perfettamente come ci si sente quando siamo innamorate senza però che il nostro amore venga ricambiato. Canta infatti l’amore non corrisposto con I Care, canzone che racconta di un uomo che ha smesso di interessarsi alla sua partner.

“Se forse ti importasse di più

Non dovrei preoccuparmene così tanto io

Cos’è successo alla nostra fiducia?

Ti sei arreso

Eri così innamorato

E ora non ti importa più”

Nothing Compares 2 You – Sinead O’Connor

Canzone iconica della nota cantante irlandese, Nothing Compares 2 You racconta un amore appena finito, quando però uno dei due continua ad essere innamorato. La donna ancora innamorata cerca di fare qualsiasi cosa per dimenticare il suo amore, ma niente è paragonabile a ciò che ha perso.

“Nulla è paragonabile a te

Mi sento così sola senza te qui

Come un uccello senza canzone

Nulla può fermare queste lacrime

Dimmi, amore, dove ho sbagliato”

Need UR Love – Charli XCX

La cantautrice britannica si lancia con una composizione dai sapori vintage e allegri che tuttavia racconta la storia d’amore con un uomo che è capriccioso. Per amor suo, la cantante è però disposta a fare qualsiasi cosa, pur di essere ricambiata.

“Ragazzo, mi hai davvero incasinata

Mi hai messo un metro sottoterra

Mi prendi a calci quando sono giù

Ma continuo a guidare fino alla tua città

Perché ho bisogno del tuo amore”

Lover You Should’ve Come Over – Jeff Buckley

Il talentuoso cantautore e interprete ci ha regalato uno struggente brano sull’amore non corrisposto. L’amore di cui ci parla Jeff Buckley sembra non riuscire ad ingranare nel modo giusto, provocando una grandissima sofferenza all’innamorato.

“Quindi aspetterò qui ardendo

Vedrò mai il tuo dolce ritorno?

Imparerò mai?

Amore mio, saresti dovuta venire

perché non è ancora troppo tardi”

You Belong With Me – Taylor Swift

La famosa cantautrice americana canta invece una leggera canzone su un amore di una giovane ragazza innamorata di un ragazzo però che sembra non vederla, addirittura fidanzato con un’altra ragazza.

“Se non riesci a vedere che sono io quella che ti capisce

Sono sempre stata qui, perché non vedi

che mi appartieni”

Mr. Brightside – The Killers

La band americana immagina alcuni momenti della vita della vita della donna amata dopo la separazione. Mentre lui è ancora innamorato, lei potrebbe già avere un altro.

“E’ iniziata con un bacio

com’è finita in questo modo?

Era solo un bacio,

solo un bacio!”

E Penso A Te – Lucio Battisti

Classico intramontabile della canzone italiana, E penso a te mai come nessun’altra canzone è forse riuscita a raccontare quello si prova quando finisce un amore e niente sembra distrarci dal pensiero dell’amata o dell’amato, nemmeno frequentare qualcun’altra o qualcun altro. Qualsiasi cosa ci ricorda lui o lei, e nulla ha più senso. Una canzone che racconta la lontananza e la distanza.

“Io lavoro e penso a te

Torno a casa e penso a te

Le telefono e intanto penso a te”

Per Amarti – Mia Martini

La grandissima Mia Martini ha più volte nel corso della sua carriera raccontato l’amore in tutte le sue molteplici forme. In “Per Amarti” è una donna abbandonata a parlare, che sa che il suo uomo si sta probabilmente innamorando di un’altra.

“Che farà per amarti

Che dirà per amarti

Per poter conquistarti

Mentirà

Chi lo sa”

Quando Finisce Un Amore – Riccardo Cocciante

Un’altra struggente ballata indimenticabile è invece questa bellissima canzone di Riccardo Cocciante, che racconta perfettamente quello che succede quando un amore è finito ma uno dei due non riesce a dimenticare.

“E in fondo pensi, ci sarà un motivo

E cerchi a tutti I costi una ragione

Eppure non c’è mai una ragione

Perché un amore debba finire”

L’amore non corrisposto

A tutti è capitato almeno una volta di innamorarsi di qualcuno o di qualcuna senza essere ricambiati. Allora si parla di amore non corrisposto, un amore che non trova sfogo perché la persona oggetto del nostro desiderio non innamorata quanto lo siamo noi. Si può essere innamorati di un ex fidanzata che ormai non ci vuole più e ha trovato un nuovo compagno, oppure di un uomo che non ci vuole, oppure addirittura di un amico che non sa niente del nostro amore.

Insomma, l’amore non corrisposto fa soffrire, come ci raccontano queste bellissime canzoni. Uomini e donne ne sono afflitti dalla notte dei tempi, e non ci resta altro da fare se non viverlo, nonostante tutto, sapendo che il tempo aggiusta tutto, e prima o poi ci passerà e incontreremo qualcun altro o qualcun’altra.

