Frasi canzoni d’amore rap. Le 15 canzoni rap italiane con le frasi d’amore più belle.

CANZONI RAP AMORE. Tra le canzoni d’amore più belle di sempre della musica italiana si potrebbe mettere anche qualche canzone rap. Se la cosa vi può stupire, dovrete ricredervi: infatti sono tante le canzoni d’amore rap con frasi decisamente da poeti sdolcinati, almeno per un rapper. Non ci credete? Ecco le prove!

Canzoni rap d’amore: le frasi più belle

Abbiamo scelto sia pezzi rap più recenti, sia i classici rap anni 90. Il romanticismo non muore mai… più o meno.

1. Gemitaiz – Fuori di testa

Un punto di vista diverso sull’amore, che non è tutto “rose e fiori” come sappiamo, ce lo dà Gemitaiz in questo pezzo duro e autentico.

L’amore è un albero

ma sono marci i frutti

Ma tanto a pezzi o distrutti

prima o poi ci rimaniamo tutti

2. Salmo – Faraway

Un rapper italiano molto stimato ma che di solito non viene associato alle canzoni d’amore, ecco. E invece…

Dicono che non potrei, dicono che ho il cuore a metà

Scriverti fottuti versi d’amore e il dono dell’ubiquità

Perché potrei vederti ovunque

Negli angoli delle città

Mi basta immaginarti per averti qua

3. Salmo – Il cielo nella stanza

E invece eccone un’altra! Lo stesso Salmo nel pezzo dice “non sono il tipo lo sai” riferendosi alle canzoni d’amore. Eppure quella che viene fuori è un’altra canzone d’amore.

Sei la poesia che non ho scritto

La canzone che non esiste

La città che non ho visto

Fai sembrare tutta questa merda meno triste

4. Marracash – Solo io e te

Il rapper di “Niente canzoni d’amore” ha saputo scrivere una delle più potenti canzoni d’amore rap degli ultimi anni. Ovvero “Solo io e te”, dove l’amore viscerale viene rappresentato nel modo più poetico e autentico possibile.

Io e te a stupirci per come fanno a mentirsi giurando il falso

ad avere il coraggio

Solo io e te, a farci ancora le scenate

a urlare per le strade con le persone affacciate

Canzoni rap amore: la playlist italiana

5. Marracash – Untitled

E infatti, in questa canzone “senza titolo” Marracash torna a parlare d’amore, ma non solo: delle sue fragilità e dei suoi tormenti come essere umano. Anche qua fioccano frasi d’amore rap come se ne trovano in pochi altri brani:

Noi due corpi e solo un’ombra

Il mio respiro che si accorcia

Ora so che sei davvero tu

E qualcosa resterà

6. Emis Killa – Neve e fango

Si tratta in realtà della storia di un amore finito, e di come lui soffra (poco) e si riprenda la sua vita (abbastanza velocemente, dopotutto è un rapper). Ma questa frase ha colpito non pochi cuori.

Credo ancora nell’amore

nonostante ho i cerotti sul cuore

7. Luchè – Torna da me

E anche in questa canzone d’amore rap, in realtà si parla di un amore finito, quello che da sempre ispira di più i poeti assieme all’amore non corrisposto. A raccontarcelo con abilità è il rapper napoletano Luchè.

Bagnarsi le labbra con baci che dicono: dammene ancora

Sono passati dei mesi, ma sembra come fosse ora

8. Articolo 31 – Solo per te

Ritorniamo indietro di qualche secolo per questo classico pezzone anni 90 dove J-Ax, all’epoca voce degli Articolo 31, pur dicendo che:

già, e tu lo sai bene

che questa non è una di quelle cantilene

tanto care alla nostra tradizione

l’italiana, sfigata canzone

fatta di smielate spremute di cuore

che a quelli come noi fanno solo vomitare

sforna una delle più potenti, autentiche e commoventi canzoni rap sull’amore. Un flusso di parole senza troppo filtri. Provare per credere.

Frasi rap italiano

9. Grido – Gravità Zero

Leggiamo nei commenti di Youtube che c’è chi addirittura l’ha usata come canzone da matrimonio, e non ci sorprende. Questa di Grido è una vera canzone d’amore rap con frasi super romantiche ma anche riferimenti ad amore e sesso, senza paura.

E dove c’era un vuoto nel letto

Ci sei tu che mi aspetti

Ci piacciono le cose più saporite

Come fare l’amore dopo una lite

10. Guè Pequeno – Brivido ft. Marracash

Uno dei re del rap italiano, anche lui non sembra tipo da romanticherie… E invece Guè Pequeno in diverse canzoni parla di relazioni in modo meno da duro di quanto ti aspetteresti. Con tanto di frasi d’amore di quelle da fare copia e incolla e mandare alla dolce metà, anche se non rinuncia alla ruvida amarezza del suo stile. Tipo questa strofa:

Farfalle nello stomaco, dammi l’insetticida

Voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita

Voglio ridere come non avessi mai pianto

Voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong

11. Sfera Ebbasta – Bang Bang

Sfera inizia dicendo “non è una canzone d’amore”, ma ovviamente si tratta di una canzone d’amore che ricorda in qualche modo quelle di Vasco.

Dici che non ho più tempo per noi

Ma se mi cerchi mi trovi, lo sai

Dove vuoi, quando vuoi, ti aspetto giù

Dove andiamo, quale, decidi tu

Ma fidati di me

Le altre non hanno nulla in comune con te

12. Sottotono – La mia coccinella

Un classico del rap anni ’90, divenuto un vero tormentone per diversi anni, dedicato al rapper Tormento alla sua “coccinella”, una ragazza che a quanto pare amava molto.

lei è bella come una coccinella

sguardo profondo e luminoso

è una stella che splende e risplende

in questa buia vita di ogni giorno

in uno spazio immenso vago

ma a lei torno

13. Neffa – Non tradire mai

Altro classico, altro (ex) re del rap italiano, Neffa ha scritto moltissimi pezzi romantici o dove si parla d’amore, non solo rap. Qua ripeschiamo un classico della vecchia scuola, un pezzo decisamente dolce:

Tu sei la parte che mancava,

l’elemento del mio rinascimento,

siamo soci in sbattimento

14. Dargen D’Amico – SMS alla Madonna

Un rapper a cuore aperto, ma davvero, parla di sè e delle sue sofferenze d’amore con una trasparenza unica. Ed è così tormentato che è disposto a mandare sms alla Madonna, pur di riavere la sua bella.

E ho finto che non fosse mio il dolore

Quando te ne sei andata e mi hai scippato il cuore

15. Madman – Centro feat. Coez

Tra alcol, Iphone, Playstation, fumo, extension, scarpe e via dicendo, a un certo punto in questo pezzo rap arriva la frase d’amore che non ti aspetti. Non sarà Dante o Petrarca ma quasi, dai:

Ti guardo fare un tiro e vorrei starti nella bocca

E ti sto addosso come un nome scritto nella roccia

I testi d’amore delle canzoni rap

In questa lista abbiamo scelto alcune delle migliori frasi d’amore (con relativa canzone da ascoltare) scritte da alcuni degli artisti italiani più famosi. Sono anche adatte come canzoni da dedicare a crush. Si è spesso discusso sull’aspetto machista e talvolta maschilista dei testi rap, italiani e non. Va ricordato che è un genere che dello stile “senza filtro”, dove si svuota ciò che si ha dentro senza troppi problemi, ha proprio la sua origine.

Il rap è per definizione così: deve smuovere, provocare, risultare autentico, anche a costo di esagerare. Nelle canzoni rap che parlano d’amore si riflette questa caratteristica, anche se – come abbiamo visto – anche i rapper sanno essere semplicemente romantici, almeno qualche volta.

E le rapper donne? dirà qualcuno. Saranno in un altro post 🙂

