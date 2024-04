Taylor Swift, le canzoni più belle della popstar mondiale. Dal primo successo all’ultimo: il meglio di Taylor Swift fra amori e amicizie.

Negli ultimi anni le canzoni di Taylor Swift sono sempre fra le hit americane e in testa alle classifiche di tutto il mondo. Ma la carriera della regina del pop è iniziata nel 2006 per poi diventare un fenomeno globale e la persona dell’anno 2023. Vale quindi la pena sentire i migliori brani della cantante statunitense, da quelli di ieri fino a quelli di oggi.

Taylor Swift canzoni. Playlist

Love Story (2008)

E’ la canzone che ha reso famosa Taylor Swift portandola alla ribalta del grande pubblico USA. Si tratta del singolo country più venduto della storia, da dove comincia il successo di una delle cantanti donne più ascoltate al mondo.

Shake it off (2014)

Un vero e proprio inno a scuotere via le critiche degli altri, ballandoci sopra, divertendosi e amando la vita come viene.

Black Space (2014)

Il brano con cui la cantante ha reso il gossip su di lei un’arma a suo vantaggio, dimostrando autoconsapevolezza e ironia. Il video è diventato un fenomeno virale su Instagram Tik Tok e altri social.

Bad blood (2014)

Canzone su una relazione finita in cui esprime tutto il suo sconforto ripensando a tutti i momenti belli vissuti insieme al suo ex compagno. Brano scritto dopo la rottura con il musicista Joe Jonas.

Gateway Car (2017)

Titolo che racconta di un triangolo amoroso, nato in un posto molto raffinato, per poi terminare in uno squallido motel. Non a caso il testo del brano dice che “niente di buono nasce in una macchina per la fuga” (“Nothing good starts in a getaway car”). Ascoltalo su Spotify.

Cruel Summer (2019)

In questo singolo Taylor affronta il tema delle relazioni estive, quelle che durano solo una stagione e non resistono oltre. Definisce quindi questo periodo una crudele estate, bella ma con conseguenze dolorose.

You’re losing me (2019)

Una canzone sull’amore finito male. Oltre alla bellezza del singolo, alcune frasi del testo hanno destato scalpore perché alludono a una frequentazione di qualcuno che non voleva sposarla.

Betty (2020)

La traccia musicale parla di un amore adolescenziale vissuto da personaggi fittizi. La perdita dell’amore della propria vita scatena turbamenti profondi nei giovani, che però trovano la forza di superare il trauma e volere bene di nuovo.

Anti-hero (2022)

Un brano che è un viaggio attraverso le proprie insicurezze. La diva analizza ciò che odia di se stessa e le paure riguardo il rapporto con la fama e le relazioni sociali.

Is it over now? (2023)

Canzone riflessione su una storia che sembra arrivata alla fine. Non a caso la traduzione letterale del titolo è la seguente: E’ finita ora? Quel punto di domanda però lascia ancora spazio alle possibilità.

Fortnight (2024)

L’ultima hit della cantante USA e puntualmente una delle nuove canzoni straniere più sentite del 2024. Realizzata in collaborazione con Post Malone, parla della sofferenza provata per amore, durato “due settimane” (questo il significato del termine inglese “fortnight”).

Canzoni di Taylor Swift sull’amicizia

Oltre ai successi visti fin qui la cantautrice ha realizzato canzoni da dedicare alla migliore amica davvero splendide. Per esempio “When Emma Falls in love” (2023) dedicata alla sua amica e attrice, la famosissima Emma Stone. Che oltre a esaltare le qualità della donna parla anche della sua storia d’amore finita male. Il brano fa parte dell’album Taylor’s Version uno dei più venduti della storia della musica al mondo.

Quante sono tutte le canzoni di Taylor Swift?

Elencare tutti i brani della cantante che domina il mondo è impossibile, visto che ne ha scritte centinaia. In totale però attualmente sono 66 i singoli di successo della cantautrice nata nel 1989 e 15 gli album in totale (11 in studio e 4 dal vivo).

Quindi per completare la nostra top 15 vi consigliamo di ascoltare altre 3 canzoni di Taylor Swift. In particolare August che parla di un amore giovanile, quindi ricco di sentimenti, ma anche ingenuo. Poi ecco All of the girls you love before, traccia che si concentra sulle ex del proprio compagno, non odiandole ma ringraziandole. Infine, forse non tutti sanno che ha scritto anche canzoni su New York e in particolare il singolo dal titolo “Welcome to new York“.