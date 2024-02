Classifica delle canzoni del momento più ascoltate ora in America. Le hit del 2024 e i singoli più venduti.

Che musica ascoltano negli U.S.A. adesso? Alcune canzoni americane arrivano anche dalle nostre parti, magari non subito ma arrivano. Altre invece no, non superano l’oceano anche se negli Stati Uniti sono delle super hit! Vediamo ma soprattutto ascoltiamo le canzoni del momento in America, le hit più famose e ascoltate. Ovviamente in inglese. Pop, rap, ma non solo, ecco quali sono.

Playlist delle canzoni americane più ascoltate ora negli USA (2024)

Kanye West & Ty Dolla $ign – Carnival

Jack Harlow – Lovin on Me

Beyoncè – Texas Hold’Em

Teddy Swims – Lose control

Taylor Swift – Cruel Summer

Benson Boone- Beatiful Things

Noah Kahan – Stick Season

SZA – Snooze

Ariana Grande – Yes, And?

Doja Cat – Agora Hills

Tate McRae – Greedy

Olivia Rodrigo – Vampire

Le canzoni del momento negli U.S.A.

Come abbiamo visto molto rap e hip hop, e ovviamente anche pop music nelle canzoni del momento degli U.S.A. Molti nomi sono famigliari anche a noi, per esempio Beyoncè e la regina del pop indiscussa Taylor Swift, impegnata in un tour mondiale di concerti che la porterà anche in Italia a luglio 2024, con due date il 13 e il 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

Classifica canzoni americane aggiornata

Come visto la hit americana del momento numero 1 è Carnival del rapper Kanye West in collaborazione con Ty Dolla $ign. A completare il podio dei brani più sentiti in America troviamo Jack Harlow e la queen del r’n’b Beyoncè.

A seguire Teddy Swims, Olivia Rodrigo, SZA, Doja Cat e tutti gli altri fino alla posizione numero 12 occupata dalla giovane star Oliva Rodrigo con “Vampire”. Questi sono artisti quasi tutti noti anche in Europa e in Italia. Altri invece dalle nostre parti sono meno conosciuti e infatti non compaiono tra le hit del momento più ascoltate in Italia, ma chissà, forse col tempo diventeranno dei singoli di successo anche qui. E’ il caso di Benson Boone, cantautore pop statunitense molto popolare in America, meno da noi.

La classifica della musica americana si riferisce al periodo inverno 2024, ci siamo basati sui dati incrociati di Spotify, Youtube e la classifica ufficiale di Billboard, che settimanalmente pubblica la top 100 dell’industria discografica americana dove si trovano, se non le più belle del 2024, sicuramente le più ascoltate.

Lista canzoni aggiornata a febbraio 2024.

