Le migliori canzoni italiane del momento, classifica aggiornata a gennaio 2020.

Quali sono le ultime canzoni italiane più ascoltate al momento? Qui trovi la nostra playlist di Youtube per ascoltare tutti i successi del momento della musica italiana. Buon ascolto!

Canzoni italiane, classifica del momento

Ce n’è per tutti i gusti, dal pop più classico al rap, al rock, dance e trap italiana. Puoi ascoltare le canzoni direttamente da questa pagina, se qualcuna non ti piace passa semplicemente a quella dopo.

Francesca Michielin feat. Charlie Charles – CHEYENNE

Gianna Nannini feat. Coez – Motivo

Cesare Cremonini – Al telefono

Tommaso Paradiso – Non avere paura

Mahmood – Barrio

Emma feat. Izi – Stupida allegria

Elodie feat. Gemitaiz – Non è la fine

Ultimo – tutto questo sei tu

Annalisa – Vento sulla luna

Classifica canzoni del momento italiane 2020

Questa la classifica delle ultime canzoni del momento italiane più ascoltate nel nostro paese in questo momento. Sono quelle più viste su Youtube, più sentite in radio, più comprate su Itunes o su Spotify. Vi abbiamo riportato i brani in ordine casuale, incrociando vari dati d’ascolto tra le diverse canzoni italiane. Alcune sono new entry, mentre altre ci tengono compagnia già da alcune settimane.

Musica italiana del momento: nuovi nomi e vecchie conoscenze

Alcuni di questi nomi li conosciamo bene e sono spesso presenti tra le canzoni tormentoni: Mahmood, Emma e Tommaso Paradiso per esempio. Ma ci sono anche nomi classici del pop italiano come Tiziano Ferro, Ultimo e Cesare Cremonini. Proprio questi ultimi saranno i protagonisti di una delle più belle stagioni di concerti estivi che si siano mai viste in Italia, quella del 2020. Per verificare la lista completa dei concerti previsti ti invitiamo a leggere il nostro articolo al riguardo.

Inoltre, tra le canzoni italiane del momento segnaliamo i successi freschi di Elodie, con il suo brano in coppia con il rapper Gemitaiz dal titolo “Non è la fine”. Ma anche Annalisa, che torna con un nuovo successo, dal titolo “Vento sulla luna” e Francesca Michielin, col brano “CHEYENNE” nel duetto con Charlie Charles.

Insomma, i brani del momento sono in grado di accontentare vari gusti musicali, ma se i tuoi non sono tra questi, non temere, ti consigliamo di proseguire la lettura del prossimo paragrafo.

Classifica canzoni del momento aggiornata a gennaio 2020

Per la classifica generale delle canzoni del momento, non solo italiane ma anche straniere, vedi la nostra lista costantemente aggiornata sulle hit del momento.

A questo punto l’abbuffata musicale, che ti stiamo proponendo, è completa. Non devi far altro che scegliere il brano o la categoria che più ti piace e goderti l’ascolto!