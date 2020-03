Da Jovanotti a Lucio Dalla, da Battisti ad Alessandra Amoroso. Ecco i versi più belli di sempre da canzoni italiane di ieri e oggi.

Ecco 25 frasi belle da canzoni italiane. Attraverso la musica, si sa, si dice anche il non detto. Proprio con le canzoni, infatti, cantanti, autori, autrici, riescono ad esprimere qualcosa che altrimenti rimarrebbe incastrato tra i denti. Il verso poetico è l’unico che permette di comunicare il mistero, e attraverso i brani musicali possiamo dire quello che davvero abbiamo nel cuore e comunicarlo agli altri. Nella storia della canzone italiana ci sono centinaia di canzoni in cui una sola frase arriva dritta dritta al cuore. Ne abbiamo scelte 25 per voi.

Belle frasi da canzoni italiane famose

1.

Turbini e tempeste

Io cavalcherò

Volerò tra il fulmini

Per averti

Gianna Nannini – Meravigliosa creatura

2.

Bella

che ci importa del mondo

verremo perdonati te lo dico io

da un bacio sulla bocca un giorno o l’altro

Ivano Fossati – Il bacio sulla bocca

3.

Tu vuoi una rosa che non abbia spine

Ma non è questa la normalità

Ci si innamora di una imperfezione

Io resto qua

Alessandra Amoroso – Stupendo fino a qui

4.

Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere

E un invito all’Hotel Supramonte dove ho visto la neve

Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete

Passerà anche questa stazione senza far male

Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore

Fabrizio De Andrè – Hotel Supramonte

5.

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere di un fiato

Di stendermi sopra al burrone

Di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Jovanotti – Mi fido di te

6.

Eppure sentire

Nei sogni in fondo a un pianto

Nei giorni di silenzio c’è

Un senso di te

Elisa – Eppure sentire

7.

Ho un materasso di parole

Scritte apposta per te

E ti direi spegni la luce

Che il cielo c’è

Lucio Dalla – Canzone

8.

Sono lontani quei momenti

Quando uno sguardo provocava turbamenti

Quando la vita era più facile

E si potevano mangiare anche le fragole

Perché la vita è un brivido che vola via

È tutto un equilibrio sopra la follia

Sopra follia

Vasco Rossi – Sally

9.

Non sai che ci vuole scienza

Ci vuol costanza, ad invecchiare

Senza maturità

Francesco Guccini – Quattro Stracci

10.

In un secondo mi sono sentito vivo, ma non capivo

Meglio tuffarsi per nuotare in un mare di guai

Che stare fermi ad aspettare quello che non hai

Fabri Fibra – Come mai

11.

E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai

Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu

Il resto di una gioventù che ormai non ho più

E continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia

Mia Martini – Minuetto

12.

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te

Franco Battiato – La cura

13.

È una musa che ci invita

A sfiorarla con le dita

Attraverso un pianoforte

La morte è lontana

Io vivo per lei

Andrea Bocelli feat. Giorgia – Vivo per lei

14.

Ricorderò e comunque anche se non vorrai

Ti sposerò perché non te l’ho detto mai

Come fa male cercare, trovarti poco dopo

E nell’ansia che ti perdo ti scatterò una foto

Tiziano Ferro – Ti scatterò una foto

15.

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore

Lucio Battisti – Il mio canto libero

16.

E quando arriva la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore continuerà

Arisa – La notte

17.

E con le mani amore, per le mani ti prenderò

E senza dire parole nel mio cuore ti porterò

E non avrò paura se non sarò bella come dici tu

Ma voleremo in cielo in carne ed ossa

Non torneremo più

Francesco De Gregori – La donna cannone

18.

Come vola il tempo

Vedi adesso me lo ricordo

Tu che lo ami, ti darei il freddo

Se solo avessi in tasca l’inverno

Ultimo – Tutto questo sei tu

19.

Qui si può restare soli, certe notti qui

Che chi s’accontenta gode, così, così

Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai

Ci vediamo da Mario prima o poi

Ligabue – Certe Notti

20.

Pazza idea, di far l’amore con lui

Sognando di stare ancora insieme a te

Folle, folle, folle idea, di averti qui

Se io chiudo gli occhi vedo te

Patty Pravo – Pazza idea

21.

Memorie e passi d’altri ch’io calpesto

Su stanchezze di secoli in alterna cadenza

Gioia che riannoda dolore che inchioda

Terre battute dai venti infoiati dai monti

Sereno incanto splendente di sole e di bianco

Dense sfumate nuvole di piombo

Grigio verde d’intenso blu

Colpo d’occhio rotondo.

CSI – Inquieto

22.

Sono un’altra da me stessa

Sono un vuoto a perdere

Sono diventata questa

Senza neanche accorgermene

Noemi – Vuoto a perdere

23.

Via via

Vieni via con me

Entri in questo amore buio

Non perderti per niente al mondo

Via via

Non perderti per niente al mondo

Lo spettacolo d’arte varia

Di uno innamorato di te

Paolo Conte – Via con me

24.

I passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi

Come un sogno di follie venduto all’asta

La notte quella notte cominciava un po’ perversa

E mi offriva tre occasioni per amarti e tu

Rino Gaetano – Sfiorivano le viole

25.

Preferirei sapere che piangi

Che mi rimproveri di averti delusa

E non vederti sempre così dolce

Accettare da me tutto quello che viene

Mi fa disperare il pensiero di te

E di me che non so darti di più

Luigi Tenco – Vedrai vedrai

Difficile davvero scegliere tra le migliaia di canzoni italiane che raccontano la vita, l’amore, la morte, la rabbia e molto altro ancora con versi poetici di una bellezza strepitosa. Ogni cantautore o cantautrice ha un cuore da schiudere per raccontarci il suo universo che, spesso, è proprio uguale al nostro. Quindi prendiamoci cinque minuti delle nostre giornate per immergerci in questi versi bellissimi che ci permettono davvero di scavare nell’animo umano e, perché no, di continuare a sognare.

