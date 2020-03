Musica del momento 2020: le canzoni italiane e straniere nelle classifiche di Youtube e Spotify.

Ascolta qua i successi di questo periodo, dal pop al rock, passando per il rap e la dance. Le canzoni italiane e straniere più ascoltate, la musica più passata in radio, Youtube e Spotify. Buon ascolto!

Musica del momento – le canzoni italiane

Le canzoni italiane più ascoltate al momento:

Musica del momento – classifica globale

The Weeknd – Blinding Lights

Eminem – Godzilla ft. Juice WRLD

tha Supreme – blun7 a swishland

Diodato – Fai rumore

Musica del momento – le canzoni straniere

Roddy Ricch – The Box

Eminem – Godzilla ft. Juice WRLD

Tones And I – Dance Monkey

The Weeknd – Blinding Lights

Shakira, Anuel AA – Me Gusta

Musica del momento su Spotify

Le canzoni più ascoltate ora nelle classifiche di Spotify:

Anna – Bando

The Weeknd – Blinding Lights

Dua Lipa – Don’t Start Now

DripReport – Skechers

Musica del momento, le tendenze Youtube

Questi invece i video nelle tendenze Musica di Youtube Italia in questo periodo:

tha Supreme – blun7 a swishland

Nicola Siciliano – Trip ft. Nayt

Ghali – Good Times

Niko Pandetta FT. Marco Calone, Pino Franzese – Danza

Baby K – Buenos Aires

Musica del momento Dance

Goldstone – All I Know (feat Octave Lissner)

Duck Sauce – Smiley Face

Dua Lipa – Physical

Meduza, Becky Hill & Goodboys – Lose Control

Dua Lipa – Don’t Start Now

Questa la musica più ascoltata in questo periodo in Italia e nel mondo, nelle radio, nelle piattaforme di streaming come Youtube e Spotify e altre. Come abbiamo visto pop e rap regnano sovrani, ma troviamo anche pezzi dance e rock. In Italia si ascolta soprattutto musica italiana ma ogni tanto qualche tormentone straniero fa breccia anche da noi. La classifica viene aggiornata. Ultimo aggiornamento: marzo 2020

