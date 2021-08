Canzoni del momento italiane 2021 – Le più ascoltate

Canzoni italiane del 2021, da Deddy ai duetti Noemi – Carl Brave a Fred De Palma e Anitta, Blanco e Sferaebbasta, passando per Ermal Meta, Colapesce e Dimartino, fino al trio dell’estate composto da Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez. Ma anche i Boomdabash, Marco Mengoni, Rocco Hunt e Ana Mena, Sangiovanni, Mahmood, Annalisa, Ultimo e tutti gli altri, ecco le canzoni italiane del momento. I cantanti e le cantautrici che spopolano nelle radio e sui social network con album e nuovi singoli sono davvero tanti.

Tutti vogliono dire la loro anche durante il 2021. Per questo hit e tormentoni non mancano. Attraversando tutti i generi della musica italiana, tra i declamati graffianti dei rapper e le melodie avvolgenti dei vocalist, vediamo quali sono le canzoni italiane del momento più belle e amate.

Il giovane cantante, dopo il successo del singolo “zero passi” torna con questo brano scritto da Rocco Hunt. Nel testo viene raccontata la storia di una ragazza, che deve vivere al meglio la sua libertà, segnando così un nuovo inizio nella sua vita. Una delle canzoni italiane del momento, fin dalla sua uscita.

L’ultima canzone di Ermal Meta si intitola “Stelle cadenti” e non a caso è uscita la notte di San Lorenzo, quando tutti osservano il cielo. Nel brano si racconta di un amore probabilmente in fase di stanca, con uno dei due che è più stanco, anche se con ancora la voglia di sentirsi amato.

Se potessimo iniziare le storie all’incontrario Così verso la fine potersi vivere l’inizio Non questo schifo di dolore, che tu dici non è niente E che passerà

Pezzo rap, con ambientazioni tipiche del freestyle nel video, fra garage e la città di notte. Nle testo Emis Killa racconta i suoi esordi in questo mondo e di come le cose siano irrimediabilmente cambiate, col passare del tempo e delle mode.

Se penso a me dieci anni fa Solo per strada come un morto di fame Senza cachet, anche in un bar Probabilmente avrei cantato uguale

Il nuovo singolo di J-ax, pubblicato nel giorno del suo 49° compleanno, diventa subito uno delle canzoni del momento. Nel testo il rapper torna ad evocare il personaggio di Sansone a modo suo, mentre nel video irriverente compare anche Marco Arata.

Una delle ultime novità in tema di musica rap, è rappresentata dalla collaborazione fra Emis Killa e Madame. La canzone, prodotta da Lazza, racconta il mondo e le città che ci circondano, ma sottolinea quanto a volte sia necessario isolarsi dal caos e concentrarsi solo sulla musica.

Per scappare dal mondo scrivo non per altro Quando la voce chiama lascio tutto e parto C’è il gruppo a fare festa ma sto in camera e ci resto Bevendo la mia miscela di rum, cola e lacrime

Un brano fresco e accattivante, in pieno stile club, che segna una novità nel modo di prosi di Anna. La canzone, prodotta da Young Miles, ha riscosso ascolti e apprezzamenti fin dal primo giorno nelle varie piattaforme musicali.

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato Ho capito è chiaro, chiaro È tutto chiaro, chiaro Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Dalla collaborazione fra la cantante Noemi e il rapper Carl brave, nasce questo pezzo che invita alla leggerezza tipicamente estiva, senza pensare troppo al giudizio altrui. Dal testo si capisce che basta anche solo una persona per sentirsi bene. Uno dei brani che accompagna le nostre giornate in questo periodo.

Il rapper campano torna con un nuovo singolo estratto dal suo album intitolato “Plaza – Deluxe Edition”. Nel testo della canzone viene sottolineata l’importanza dei soldi che cambiano l’esistenza, nel bene e nel male. Fa da sfondo al video, di questa canzone del momento, la città di Milano.

L’ex del duo Benji e Fede, prosegue la sua carriera da solista con questa nuova canzone, che rappresenta un invito a credere sempre nei propri sogni. Nel testo infatti viene sottolineato che “non è mai troppo tardi” per fare ciò che ci rende felici, che sia in amore o in ogni altro ambito della vita.

Non è mai troppo tardi Suona strano può darsi Se poi basta un momento per trovarsi Non è mai troppo tardi

Una canzone leggera e adatta ai giovani, che hanno una gran voglia di vivere serate estive all’insegna di amici, musica e mare. La giovanissima cantautrice collabora con lo spagnolo Alvaro de Luna per questo brano, che ha guadagnato sempre più ascolti in consensi, soprattutto su Spotify.

Uno dei re dei tormentoni estivi, ovvero il cantante Fred De Palma, torna in azione e questo volta lo fa collaborando con Anitta. Il duetto regala le tipiche atmosfere e melodie latine, perfette per delineare le passioni estive, rappresentate in questo caso da “un altro ballo con te”, come dice il testo del brano, fresco e leggero.

Come in un sogno sto immaginando Un altro ballo con te Una notte fino all’alba è soltanto un’ora Come un vento che ci prende e che ti porta con sé Se per sbaglio poi ci si innamora Quello che voglio è Un altro ballo con te

I due giovani rapper propongono questo brano che ha tutte le sembianze del tormentone estivo, utilizzando parole fresche e che forse non resteranno nella storia, ma di sicuro efficaci. La dimostrazione che si tratta di una delle canzoni italiane del momento, arriva da Spotify e Youtube, dove si trova ai primi posti in assoluto.

E mi fai impazzire Mi fai impazzire Anche se mi fai male Senza non ci so stare

Anche l’eterno ragazzo Gianni Morando partecipa alla “gara” al tormentone estivo 2021, con questa canzone. Il testo prova a trasmettere proprio allegria e spensieratezza, cosa che cerchiamo un po’ tutti di questi tempi. Nel video compaiono anche Jovanotti e il campione di Moto GP Valentino Rossi.

Dopo il successo della canzone presentata a Sanremo, Colapesce e Dimartino ci riprovano, questa volta collaborando con Ornella Vanoni. Il brano ironico propone un testo in cui i due cantanti ammiccano alla donna, ma vengono rifiutati, anche se alla fine uno spiraglio resta sempre aperto.

L’ultima canzone di Marco Mengoni, racconta di una storia d’amore intensa, ma al tempo stesso ricca di difficoltà. All’interno del testo infatti i due innamorati sono sempre tentati dall’allontanarsi, ma in fin dei conti non vogliono fare a meno l’uno dell’altra.

Ma stasera corri forte, ti vedo appena

E per raggiungerti, per non lasciarti andare

Per stasera la tua voce non è lontana

E prova a prendermi, ma non voglio scappare