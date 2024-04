Francesco Gabbani canzoni, le migliori dalle prime fino alle ultime. Ascolta i brani più belli del cantante toscano nella nostra playlist musicale.

Le canzoni di Francesco Gabbani hanno segnato circa un decennio della musica italiana. A cominciare da quando è diventato famoso con il brano “Amen” vincitore di Sanremo giovani 2016, passando per “Occidentali’s Karma” fino ai successi di oggi. Gabbani ha sempre avuto la capacità di cantare sia brani leggeri, ma anche emozionanti e profondi. Lo dimostrano le 9 canzoni più belle scritte da Gabbani che puoi sentire qui.

Canzoni di Francesco Gabbani. TOP 9

Amen (2016)

Il primo singolo famoso di Gabbani, presentato a Sanremo giovani (edizione 2016) e vincitore del concorso canoro. E’ un invito ad essere artefici del proprio destino, impegnandosi a realizzare i propri sogni senza aspettarsi aiuti dagli altri. Ascoltalo su Spotify.

Poveri ma ricchi (2016)

Brano colonna sonora del film omonimo con Cristian De Sica. Dimostra ancora una volta il grande talento dell’autore di Carrara, che per l’occasione ha realizzato un intero disco con questo titolo.

Occidentali’s Karma (2017)

Forse il brano più famoso di Francesco Gabbani in assoluto, vincitore del Festival di Sanremo 2017. Contiene molti riferimenti filosofici e propone un ritmo incalzante capace di mettere allegria in chi ascolta. Resta iconica l’esibizione sul palco dell’Ariston insieme alla scimmia citata nel testo.

Viceversa (2020)

Una canzone d’amore che spiega quanto sia complesso questo sentimento. Ci ricorda che in un mondo pieno di divisioni basterebbe affidarsi alle persone che ci fanno stare bene e viceversa per essere felici.

Spazio Tempo (2022)

E’ la canzone colonna sonora di uno degli episodi della fiction Rai Un Professore. Racconta di quanto sia bello prendere la vita con filosofia e di quanto sia importante dare il giusto valore alle piccole cose.

Volevamo solo essere felici (2022)

Affronta il tema della ricerca della felicità e di quanto questo ci porta a fare scelte sbagliate. Quindi la voglia di vivere un vita felice è una giustificazione che ci diamo per gli errori fatti. Una canzone allegra ma che fa riflettere.

La rete (2022)

Un pezzo dal doppio significato: la rete è intesa sia come mezzo utilizzato dai pescatori, sia come il mondo virtuale. Per il cantanti infatti nei social e nella rete spesso ci ritroviamo intrappolati, creando un’identità che non è davvero la nostra.

Peace & Love (2022)

Singolo che parla di un tema più attuale che mai, quello della pace e della necessità di accogliere i popoli soggiogati da sete di potere altrui. Un brano intenso e forse sottovaluto di Gabbani, che merita la citazione in questa raccolta.

L’abitudine (2023)

L’ultima canzone di Gabbani uscita in ordine di tempo, almeno finora. Il testo del brano parla dell’apatia di ripetere sempre le stesse azioni ogni giorno, senza originalità. In altre parole l’abitudine che molti hanno di copiare la vita e i luoghi altrui invece che inventarla. Dunque un brano dal significato profondo.

Quante canzoni ha fatto Francesco Gabbani

Abbiamo visto tutte le canzoni di Francesco Gabbani più famose, ma durante la sua carriera musicale sono 24 i singoli estratti dai vari album, che sono usciti in radio. Mentre il totale complessivo dei brani sono oltre 100 contenuti all’interno dei CD. In totale il cantautore italiano ha pubblicato 5 dischi finora:

Greitist iz , del 2014 l’album meno conosciuto del cantante

, del 2014 l’album meno conosciuto del cantante Eternamente ora , del 2016

, del 2016 Magellano , nel 2017

, nel 2017 Viceversa , nel 2020

, nel 2020 Volevamo solo essere felici, nel 2022.

Inoltre ha vinto 2 volte Sanremo (una nella sezione nuove proposte) e l’altra fra i big della musica italiana. Quindi Gabbani rientra di diritto fra i migliori cantanti italiani degli ultimi anni, per originalità e capacità di trattare i temi della vita quotidiana delle persone comuni.