100 frasi sulla vita. Le più belle e famose

Frasi sulla vita per capire cos’è la vita, per farsi ispirare, o per dedicarle a qualcuno.

Frasi sulla vita. Che cos’è la vita? Una scatola di cioccolatini, come diceva Forrest Gump? In questa frasi sulla vita si cerca di rispondere alla domanda più difficile in assoluto. Sono frasi per riflettere e farsi ispirare. La vita può essere difficile, può essere dura, a volte significa dolore e tristezza, ma la vita è anche gioia, amore, amicizia, “la vita è bella” come diceva il film di Benigni. E’ davvero così? Abbiamo raccolto le 100 frasi sulla vita più belle e famose. Frasi brevi, citazioni, battute, aforismi per capire cos’è davvero la vita.

E ricordate quello che diceva Churchill: “Mai, mai, mai arrendersi”.

Frasi sulla vita, le più belle e famose

“Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.”.

Mark Twain

“La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.”

George Bernard Shaw

“Grazie al tuo sorriso, rendi la vita più bella.”

Thich Nhat Hanh

“Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio”

Simone de Beauvoir

“Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita”.

Oscar Wilde

“La vita ci educa: la vita stessa è il nostro maestro, e noi siamo in uno stato di continuo apprendimento.”

Bruce Lee

“Dalla vita non si esce vivi.”

Pino Caruso

“Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.”

Morrissey

“La vita non ha l’obbligo di darci quello che ci aspettiamo.”

Margareth Mitchell

“La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”.

Forrest Gump

“Il meglio della vita lo si passa a dire ‘è troppo presto’ e poi ‘è troppo tardi’”.

Gustave Flaubert

“La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.”

Arthur Schopenhauer

“Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare.”

Paulo Coelho

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.”

Albert Einstein

“La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.”

Thomas Jefferson

“Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto”.

Oscar Wilde

“Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.”

Albert Einstein

“Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita”.

Robert Luis Stevenson

“Basta poco per rendere felice una vita: è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare”.

Marco Aurelio

Altre frasi sulla vita e sul senso della vita

“Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni”.

Abraham Lincoln

“C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati.”

Sigmund Freud

“La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona hai già perso.”

Carlos Ruiz Zafón

“L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.”

William James

“La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo.”

Jim Morrison

“La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme.”

Italo Calvino

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto.”

Dr. Seuss

Bisogna vivere come si pensa, se no, prima o poi, si finisce col pensare come si è vissuto.

(Paul Bourget)

C’è chi vive tutta una vita in un minuto.

(Scent of a Woman – Profumo di donna)

C’è un valore misterioso di una vita caduta a terra, anche se non è dato di conoscere i tempi del germoglio.

(Andrea Riccardi)

Chi non stima la vita, non la merita.

(Leonardo da Vinci)

Ciò che ferma il movimento della vita è l’attaccamento a sé.

(Jean Cardonnel)

Credo che in ogni vita ci siano periodi in cui un uomo esiste realmente, e altri in cui egli non è che un agglomerato di responsabilità, di fatiche e, per le teste deboli, di vanità.

(Marguerite Yourcenar)

Dalla vita non puoi aspettarti nulla, se non che è difficile.

(La grande Gilly Hopkins)

È così bello vivere, e la vita è così dolce che non può essere cattiva!

(Émile Zola)

E in definitiva la vita degli uomini nient’altro è che un gioco della pazzia.

(Erasmo da Rotterdam)

Era questo la vita: un sorso amaro.

(Umberto Saba)

Frasi sulla vita brevi e famose

“La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l’unica alternativa che abbiamo alla morte.”

Woody Allen

“Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi.”

James Dean

“Cos’è la vita se non un sistema dove cane mangia cane? È un sistema in sintonia con la vita. Ed è per questo che funziona.”

Philip Roth

“La vita è il 10% di ciò che accade a te e il 90% di come reagisci.”

Charles R. Swindoll

“La vita è un viaggio verso la fiducia in se stessi.”

Erica Jong

“Il più grande dono della vita è l’amicizia, e l’ho ricevuto.”

Hubert H. Humphrey

“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii”

James Joyce

“La vita è una lingua straniera: tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla.”

Christopher Morley

Frasi sulla vita brevi ma significative

“Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita”

Winston Churchill

“Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.”

Fëdor Dostoevskij

“Io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo.”

Jim Morrison

“La vita sarebbe tragica se non fosse divertente.”

Stephen Hawking

“Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita.”

Muhammad Ali

“La vita è un gioco e il vero amore è un trofeo”

Rufus Wainwright

“Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro”

Paulo Coelho

“Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.”

Vasco Rossi

“La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata.”

Confucio

“Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.”

Sigmund Freud

“La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa.”

Woody Allen

“Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l’eternità.”

Carl Sagan

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. ”

Stephen King

“Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio.”

Ernesto Che Guevara

Altre citazioni e aforismi sulla vita

“La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi”

Danny Kaye

“La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani”

Oscar Wilde

“La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottanta anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto”

Mark Twain

“Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.”

Lev Tolstoj

“L’uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere”

Boris Pasternak

“Se mi chiedo cos’è la vita mi dimentico di viverla”

Nikola Grossman

“Apri gli occhi, guardati dentro. Sei soddisfatto della vita che stai vivendo?”

Bob Marley

“Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio”

Schulz

“Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore.”

Arthur Rubinstein

La vita, il più grande mistero

In questa frasi sulla vita abbiamo visto tanti punti di vista di scrittori, filosofi, attori, poeti e poetesse, musicisti e non solo. Ma cos’è la vita è davvero difficile e da millenni gli esseri umani cercano di capirlo. E’ stato Gandhi a dire, in una sua frase, che “la vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere”. Questo mistero che dev’essere vissuto è appunto la vita.

A volte dolce, a volte amara, a volte difficile e dura, ma spesso bella, divertente, capace di emozionarci. La vita va presa per quello che è, anche quando le cose vanno male. Queste frasi, questi aforismi, vanno bene per riflettere, per ispirarci e forse motivarci, ma alla fine, la saggezza popolare ha decretato che è meglio non farsi troppe domande nè troppe illusioni. E, come dice il proverbio, ricordarsi che “Finché c’è vita c’è speranza”. Qualsiasi cosa sia la vita.

