Frasi sull’inizio settimana. Belle, brevi, divertenti, ironiche. Per iniziare il lunedì con un sorriso o una riflessione.

Iniziare la settimana per molti è davvero faticoso, facciamo con qualche frase simpatica per augurare un buon lunedì! Dopo il weekend, che non sempre e non per tutti significa solo relax e spensieratezza, si ricomincia con la solita routine settimanale. E avere davanti una nuova settimana di lavoro o di studio prima di arrivare a un nuovo venerdì sembra quasi sempre un ostacolo insormontabile.

Ecco quindi che mandare o ricevere una bella immagine con l’augurio di un buon inizio settimana lavorativa e buon lunedì può fare piacere. Un semplice pensiero positivo infatti spesso basta ad affrontare la nuova settimana con uno spirito migliore.

Abbiamo scelto 50 frasi e aforismi, quasi tutti di autori famosi, che si prestano bene per augurare un buon inizio di settimana e buon lunedì. Perfette per Whatsapp, Facebook, Telegram o Instagram.

Frasi inizio settimana lavorativa. Frasi e immagini da condividere per dire buon lunedì

Mira alla luna, anche se la manchi atterrerai tra le stelle.

(Les Brown)

Quello che fai oggi può migliorare tutti i tuoi domani.(Ralph Marston)

Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino. (Martin Luther King)

Il segreto per andare avanti è iniziare. (Sally Berger)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

La vita è più facile se si teme soltanto un giorno alla volta. (Charles M. Schulz)

Comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi.

(Arthur Ashe)

Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha in sé genio, potere e magia

(Johann Wolfgang Goethe)

La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa. (Friedrich Nietzsche)

Altre frasi inizio settimana

Non aspettare di avere tutto per goderti la vita, hai già la vita per godere di tutto (Louise Michel)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

La logica vi porterà da A a B.

L’immaginazione vi porterà dappertutto (Albert Einstein)

Con te i lunedì sanno di sabato. (Pinguini Tattici Nucleari)

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire.

(Paulo Coelho)

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.

(Thomas Jefferson)

Cambia tre abitudini all’anno e otterrai risultati fenomenali. (Carmen Silveira)

Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare.

(Winston Churchill)

Andare a letto presto e alzarsi presto, fanno l’uomo sano, ricco e saggio. (Benjamin Franklin)

C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati (Sigmund Freud)

Al mio paese non si contano i giorni della settimana e, non contando i giorni della settimana, si vive felici. (Carlo Perasso)

L’uomo sereno procura serenità a sé e agli altri. (Epicuro)

Anche di lunedì sera è sempre sabato sera. Quando non si lavora è sempre sabato. Vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. (Jovanotti)

Buon lunedì! Mancano quattro giorni a venerdì!

(Caroline Rémy de Guebhard)

Felicità? Una piccola incombenza giornaliera da curare come faresti con un giardino. (Annabel Buffet)

Una bella giornata non dipende da quanto sole c’è fuori ma da quanta luce abbiamo dentro (Carlo Cafiero)

Vorrei una domenica pomeriggio per ogni lunedì che non ho saputo iniziare. (Lo Stato Sociale)

Tanto più una cosa è difficile tanto più grande è il premio finale. (Big Fish – Le storie di una vita incredibile)

Frasi buon inizio settimana simpatico

L’uccello mattiniero piglia il verme. L’uccello dormiglione non piglia neanche il verme dormiglione! (Charles M. Schulz)

Fai le cose difficili quando sono facili, e inizia le grandi cose quando sono piccole. Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un singolo passo. (Lao Tzu)

Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. (Henry Ford)

Quelli che si alzano presto sono un po’ tutti parenti. (Marcello Marchesi)

Il meglio della vita lo si passa a dire “è troppo presto” e poi “è troppo tardi”

Ma se la luce scende, il mio cuore rimane lì, se c’è un pensiero che l’accende è cercare il lunedì. (Lucio Dalla)

Se gli altri credono in te sarai più forte. Se sei tu a credere in te stesso, sarai invincibile

L’umanità si divide in due categorie: quelli che s’alzan tardi e quelli che s’alzan presto. I primi se ne stanno tranquilli e buoni. Gli altri, invece, sostengono a spada tratta la necessità per tutti d’alzarsi presto. (Achille Campanile)

Abbaiare stanca. La forza non conta niente nella vita. Saper schivare è quello che conta. (Daniel Pennac)

Se perdi di vista che giorno è, la vita diventa un casino. (Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza)

Il significato della vita è ovunque lo cerchiamo. Sotto un cielo di stelle, tra i pini del bosco, in un volo di uccelli. (Romano Battaglia)

La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomita. (Mahatma Gandhi)

C’è solo un modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. (Charles Baudelaire)

La fortuna viene dormendo, chi s’alza presto le taglia la strada. (Achille Campanile)

Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa. (Rudyard Kipling)

Passerò tutta l’estate qui! Compresi i lunedì! Quelli li odio di più… Non lo so, ma è così… Odio i lunedì! (Vasco Rossi)

Tutte le cose sono difficili prima di diventar facili (Proverbio italiano)

La vita è quella cosa che intercorre fra voglio dimagrire e la dieta la inizio lunedì (Fernand Pelloutier)

Il tempo di cui disponiamo ogni giorno è elastico: le passioni che proviamo lo dilatano, quelle che ispirano lo restringono, e l’abitudine lo riempie. (Marcel Proust)

Anche quando le difficoltà sembrano enormi e la vita non ti regala neanche una gioia, non bisogna arrendersi mai! Affrontate le difficoltà con un sorriso, coltivate dentro il vostro cuore un sogno e tutto vi sembrerà meno difficile! (One Piece)

Il lunedì mattina non facevo che pensare alla settimana seguente. (Fight Club)

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. (Pablo Picasso)

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili. (Lucio Anneo Seneca)

Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. (Proverbio arabo)

È certamente vero che noi dobbiamo pensare alla felicità degli altri; ma non si dice mai abbastanza che il meglio che possiamo fare per quelli che amiamo è ancora l’essere felici. (Émile-Auguste Chartier)

Frasi inizio settimana per il buongiorno

E queste erano le 50 frasi e immagini che abbiamo scelto per augurare un buon inizio di settimana e buon lunedì. Principalmente si tratta di frasi che aiutano ad affrontare la nuova settimana (e la vita!) con spirito positivo e coraggio, ma non mancano alcune frasi divertenti e scherzose, per mandare un buon inizio di settimana simpatico.

Affrontare l’inizio della settimana con il giusto spirito aiuta sicuramente a vivere con maggiore serenità e forza d’animo tutti i giorni che seguono il tanto detestato lunedì. E si sa che affrontare i problemi dividendoli in piccoli pezzi è più semplice che affrontarli nella loro interezza. Quindi di lunedì l’ideale è evitare di pensare costantemente alle incombenze dell’intera settimana, ma focalizzare invece l’attenzione su quelle che possiamo risolvere nell’immediato, con la giusta calma e serenità, e tutto sarà più facile.