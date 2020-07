Le 10 più belle frasi da canzoni di Jovanotti da ascoltare, cantare o dedicare.

Frasi Jovanotti. Con una carriera che affonda nelle radici dell’hip hop, del funky e della world music, oltre che all’universo del djing, Lorenzo Cherubini ovvero Jovanotti si è negli anni spostato verso un mondo più cantautoriale. Molte le sue canzoni ormai che adesso è possibile identificare quasi in una forma poetica che ci arriva dritto al cuore grazie alla sua semplicità. Tra i tanti brani pubblicati da Lorenzo Cherubini, abbiamo scelto per voi le 10 frasi più belle dalle sue canzoni.

Le frasi più belle dalle canzoni di Jovanotti

Bella

Bella come il vento che t’ha fatto bell’amore

Gioia primitiva

Di saperti viva

Vita piena giorni e ore

Batticuore pura dolce mariposa

Nuda come sposa mentre t’allontani stai con me forever

Vedi anche: 100 Frasi sulla vita belle e famose

Raggio di sole

Che tornavo da te, senza niente da dire

Senza tante parole

Ma con in mano un raggio di sole per te

Fango

E una musica che pompa sangue nelle vene

E che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi

Smettere di lamentarsi

Che l’unico pericolo che senti veramente

È quello di non riuscire più a sentire niente

Ombelico del mondo

Questo è l’ombelico del mondo

È qui che c’è il pozzo dell’immaginazione

Dove convergono le esperienze

E si trasformano in espressione

Mi fido di te

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Vedi anche: 25 frasi belle da canzoni italiane

Come musica

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

Che non potrà finire mai

A te

A te che sei

Semplicemente sei

Sostanza dei giorni miei

Sostanza dei sogni miei

Vedi anche: Canzoni del momento – le hit dell’anno

Le tasche piene di sassi

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

E non so leggere vienimi a prendere

Mi riconosci ho le tasche piene di sassi

Baciami ancora

Baciami ancora

Tutto il resto è un rumore lontano

Una stella che esplode ai confini del cielo

Vedi anche: Canzoni d’amore più belle di sempre

Piove

Senti che piove e il grano si matura

E tu diventi grande e ti fai forte

E quelle foglie che ti sembravan morte

Ripopolano I rami un’altra volta

Vedi anche: Canzoni sulla pioggia. Playlist

I testi di Jovanotti: il suo mondo, le sue frasi

Come dicevamo, il percorso musicale di Jovanotti è stato sicuramente tra i meno lineari, rispetto ai grandi nomi che popolano il panorama della musica italiana. Partendo quindi dalla fascinazione per il mondo hip hop, del rap, del funky, della world music, come si può sentire anche da molti brani che hanno segnato gli esordi della carriera di Cherubini (come ad esempio Ragazzo fortunato o Serenata Rap), Jovanotti si è sempre più spostato verso l’universo cantautorale.

Qui, ispirandosi anche ai grandi che l’hanno preceduto ma riuscendo anche a distaccarsene e a costruirsi un’identità musicale propria, il cantante romano-toscano ha pubblicato numerosissime canzoni dall’indiscutibile peso poetico.

Vedi anche:

Ciò che lo differenzia da altri è stata infatti la capacità di miscelare un sound moderno e leggero ad un verso poetico altrettanto moderno e leggero, ma non per questo meno profondo.

Tutte le sue canzoni, soprattutto quelle della maturità, si contraddistinguono per una autenticità e una verità rispetto alla vita che non è sempre facile trovare nelle canzoni, soprattutto nelle canzoni che rientrano nel “commerciale”.

Forse questo spiega il grande successo di questo autore, che è stato capace di sposare grandi hit estive, anche ironiche, con brani di spessore che fanno riflettere sull’amore e sulla vita.

Vedi anche: