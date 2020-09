Frasi amicizia. Vediamo insieme citazioni e frasi sull’amicizia, sugli amici e sulle amiche, tratte da aforismi, canzoni, libri e film. L’amicizia è uno dei sentimenti e dei rapporti più forti e potenti che l’essere umano può provare. Può dare tante soddisfazioni ma anche delusioni. Abbiamo scelto alcune frasi belle sull’amicizia che riflettono sui vari aspetti che può assumere nella nostra vita. Dall’amicizia vera a quella falsa, da quella cantata nelle canzoni, a quella tra donne o tra uomini e donne.

Frasi belle sull’amicizia

Scrittori e scrittrici, poeti, politici e non solo: alcune delle frasi più famose sul tema dell’amicizia.

Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici. Virginia Woolf

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me Henry Ford

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore Eleanor Roosevelt

Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, e la cosa migliore che tu possa essere Douglas Pagels

Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se si guardasse in uno specchio. Marco Tullio Cicerone

Quando si sta morendo di fame, c’è sempre un amico che ti offre da bere. Antoine Blondin

Frasi amicizia

Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia, eliminano il sole dal mondo. Cicerone

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita. James F. Byrnes

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico. Albert Camus

Frasi sull’amicizia dalle canzoni

L’amicizia è anche uno dei temi più frequenti nelle canzoni, in quelle italiane e in quelle straniere, dove l’amico o l’amica è anche una persona a cui scrivere una lettera o a cui dedicare una canzone.

Amico è bello, amico è tutto, è l’eternità, è quello che non passa mentre tutto va. “Amico”, Renato Zero

Ci vorrebbe un amico / Per poterti dimenticare / Ci vorrebbe un amico Per dimenticare il male / Ci vorrebbe un amico / Qui per sempre al mio fianco / Ci vorrebbe un amico / Nel dolore e nel rimpianto. “Ci vorrebbe un amico”, Antonello Venditti

Caro amico ti scrivo / Così mi distraggo un po’ / E siccome sei molto lontano / Più forte ti scriverò “Caro amico ti scrivo”, Lucio Dalla

Hai un amico in me, un grande amico in me! Se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli, ti basta solo ricordare che, che c’è un grande amico in me! Di più di un amico in me! dal film “Toy Story”

Frasi sull’amicizia falsa

Perché, forse peggio che in amore, il tradimento e la falsità sono difficilmente perdonabili da un amico. Ecco dunque le frasi sull’amicizia vera… o falsa.

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto Ernest Hemingway

L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi. Livia Cassemiro

Un amico a metà è un mezzo traditore. Victor Hugo

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. François de La Rochefoucauld

Un’amicizia finita non è mai stata sincera. San Girolamo

Io apprezzo l’amico che trova tempo per me nella sua agenda, ma ho caro l’amico che per me non guarda nemmeno l’agenda. Robert Brault

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? William Shakespeare

Frasi sull’amicizia tra donne

Una forma particolare di amicizia è quella tutta femminile, tra donne, tra ragazze, addirittura tra bambine. Quello tra amiche è un rapporto profondo che può diventare come quello tra sorelle.

La migliore amica è quella che conosce la canzone del tuo cuore; e che te la canta quando tu ne scordi le parole. Anonima

Un’amica speciale è una che sa tutto di te e nonostante questo le piaci. Elbert Hubbard

Che amica sei, chiama quando vuoi, gli amori vanno. Tu resterai. “Che amica sei”, Giorgia

Non c’è modo in cui un uomo possa capirti come una donna Jemima Kirke

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine. (da “L’amica geniale”, Elena Ferrante)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. Eustache Deschamps

Frasi sull’amicizia tra uomo e donna

L’antico dilemma: uomini e donne possono essere amici, o si tratterà sempre di un rapporto ambiguo, quasi impossibile? Sono tante le frasi, gli aforismi, le citazioni che riflettono su questo tipo di amicizia.

Uomini e donne non possono essere amici, perché il sesso ci si mette sempre di mezzo. dal film “Harry ti presento Sally”

Fra uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia. Oscar Wilde

L’amicizia fra un uomo e una donna é sempre un poco erotica, anche se inconsciamente. Jorge Luis Borges

Ma che disastro, io mi maledico! / Ho scelto te, una donna, per amico / ma il mio mestiere è vivere la vita / che sia di tutti i giorni o sconosciuta. “Una donna per amico”, Lucio Battisti

Frasi sull’amicizia a distanza

L’amicizia non ha confini. Ecco le frasi più belle sull’amicizia a distanza, per un amico o un’amica lontana, ma vicina.

Nulla rende la terra così spaziosa come avere amici a distanza Henry David Thoreau

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore. Helen Keller

Non piango perché siamo separati dalla distanza, e per molti anni. Perché? Perché per tutto il tempo in cui condividiamo lo stesso cielo e respiriamo la stessa aria, noi siamo ancora insieme. Donna Lynn Hope

La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’assenza l’addolcisce. James Howell

Non c’è una distanza troppo grande tra gli amici, perché l’amicizia mette le ali al cuore. Anonimo

Ho imparato che la vera amicizia continua a crescere, anche con la distanza più lunga. Anonimo

Una distanza materiale non potrà mai separarci davvero dagli amici. Se anche solo desideri essere accanto a qualcuno che ami, ci sei già. Richard Bach

Gli amici sono collegati cuore a cuore. La distanza e il tempo non possono separarli. Anonimo

Dolce è il ricordo di amici lontani! Come i dolci raggi del sole al tramonto, cade teneramente, e tristemente, sul cuore. Washington Irving

L’amore è eterno, l’amicizia è infinita Samuel Keaton

Cos’è l’amicizia

Tutti conosciamo l’amicizia, fin da bambini, eppure è allo stesso tempo qualcosa di difficile da definire. A metà tra l’amore e la parentela, l’amico o l’amica si scelgono, a volte se ne vanno, a volte ci si perde, a volte ci si ritrova.

er il dizionario l’amicizia è un “reciproco affetto” tra una persona e un’altra persona, nato da una scelta. Questo aspetto è quello che rende speciale l’amicizia: perché si sceglie una persona e non un’altra? E si tratta davvero di una scelta?

Se quindi l’amicizia è difficile da definire e da capire, tutti possiamo provarla e la proviamo nella nostra vita. In queste frasi, aforismi, canzoni e citazioni abbiamo offerto degli spunti di riflessioni sul mistero dell’amicizia. Ssono tutte frasi perfette da dedicare e mandare a un amico o un’amica per ricordare a entrambi che, come l’amore, l’amicizia non è un rapporto che bisogna dare per scontato.

