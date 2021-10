Frasi belle: 100 frasi da dedicare e condividere

Frasi belle per stati di Whatsapp, Facebook o Instagram.

A volte bastano poche parole, o poche frasi, per alleggerire la giornata o far sorridere una persona cara. Ecco una selezioni di frasi belle per ogni occasione e ogni momento della giornata, dal buongiorno alla buonanotte, con immagini perfette da condividere su chat e social.

Frasi belle per stati di Whatsapp o Facebook

“Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo”

Morrissey

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare

Walter Bagehot

Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre.

Gandhi

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

Mark Twain

Grazie al tuo sorriso, rendi la vita più bella.

Thich Nhat Hanh

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.”

Albert Einstein

Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare

Charles Baudelaire

“Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l’eternità.”

Carl Sagan

Ci sono delle corde nel cuore umano che è meglio non toccare

Charles Dickens

Non è vero che le persone smettono di inseguire i sogni perché invecchiano, diventano vecchie perché smettono d’inseguire i sogni.

Gabriel García Márquez

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto.

Thomas Jefferson

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.

Oscar Wilde

Chi sa ridere è padrone del mondo.

Giacomo Leopardi

Frasi belle sull’amore

“Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola”.

Massimo Gramellini

L’amore consiste nell’essere cretini insieme.

Paul Valéry

“L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi”.

Aristotele

Se l’amore vi chiama seguitelo, anche se ha vie lunghe e tortuose.

Khalil Gibran

“Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui”

Albert Camus

“Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra”

Alda Merini

Frasi belle sull’amicizia

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me

Henry Ford

Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli

Eustache Deschamps

Amico è con chi puoi stare in silenzio.

Camillo Sbarbaro

Quando si sta morendo di fame, c’è sempre un amico che ti offre da bere.

Antoine Blondin

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia.

François de La Rochefoucauld

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore.

Helen Keller

Un vero amico entra quando il resto del mondo esce

Simón Radowitzky

Frasi belle e divertenti

Anche sul trono più elevato del mondo si è pur sempre seduti sul proprio sedere

Montaigne

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto.

Woody Allen

Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta.

Fanja Baron

Il paradiso lo preferisco per il clima, l’inferno per la compagnia.

Mark Twain

Ho passato una serata veramente meravigliosa. Ma non era questa.

Groucho Marx

Prendi sempre in prestito soldi da un pessimista. Non si aspetterà di riaverli indietro.

Oscar Wilde

Tutto ciò che ci serve è amore. Tuttavia, un po’ di cioccolata ogni tanto non fa male.

Charles Schulz

Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio. Fanno arrivare tardi alla cerimonia.

Woody Allen

Diciamolo, nella vita non sono i segni che mancano, quello che manca è il codice!

Daniel Pennac

Frasi belle da dedicare

“Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro”

Paulo Coelho

Non conosco altra ragione di amarti che amarti.

Fernando Pessoa

“Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita.”

Muhammad Ali

Nell’amore c’è sempre un po’ di follia. Ma nella follia c’è sempre un po’ di saggezza. Friedrich Nietzsche

Alcune volte perdere il tuo equilibrio per amore è necessario per vivere una vita equilibrata.

Sholom Schwartzbard

Frasi belle da canzoni

Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai

Ligabue – Certe Notti

Eppure sentire

Nei sogni in fondo a un pianto

Nei giorni di silenzio c’è

Un senso di te

Elisa – Eppure sentire

Io non ti conosco, io non so chi sei. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei.

Mina

Turbini e tempeste

Io cavalcherò

Volerò tra il fulmini

Per averti

Gianna Nannini – Meravigliosa creatura

E ruberò per te la luna

Se il buio ti farà paura

Negramaro – E ruberò per te la luna

Altre frasi belle per stati Whatsapp, Facebook, Instagram

“Nel momento in cui si decide di affrontare un problema ci si rende conto di essere più preparati di quanto si pensi”

Paolo Celho

Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.

Agostino d’Ippona

L’uomo che si ritiene superiore, inferiore o anche uguale a un altro non capisce la realtà

Attadanda Sutta

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.

Omar Khayyam

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo.

Jim Morrison

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.

Dalai Lama

“Se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi a un uomo, se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi a una donna.”

Margaret Thatcher

Se so cos’è l’amore, è grazie a te.

Herman Hesse

“Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere”

Natalia Ginzburg

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci.

Jim Morrison

Vivi la vita senza scuse, viaggia senza rimpianti.

Oscar Wilde

L’avventura di per se stessa vale sempre la pena.

Amelia Earhart

Ama tutti, credi a pochi e non fare del male a nessuno.

William Shakespeare

Le cose belle insegnano ad amare la vita, quelle brutte a saperla vivere.

Carmen Desiderio

La mia religione è molto semplice. La mia religione è la gentilezza.

Dalai Lama

Nella lotta tra te e il mondo, stai dalla parte del mondo.

Frank Zappa

Signori si nasce. E io, modestamente, lo nacqui.

Totò

Non dimentico mai una faccia, ma nel vostro caso farò un’eccezione.

Groucho Marx

Più la notte è nera, più soli riusciamo a vedere nel cielo. Finché è giorno riusciamo a vedere soltanto il nostro.

Jostein Gaarder

Mi ci vogliono dieci paradossi per ricomporre in me una verità.

Dylan Thomas

Troppo lavoro e niente svago rende tonti.

Kurt Vonnegut

Vivete soltanto nel presente. Il passato è passato, nel futuro non ci siete ancora stati. Esiste solo il qui e ora.

Paranima Vadin

L’amore è da reinventare, si sa.

Arthur Rimbaud

Gli occhi della giovinezza vedono attraverso lenti colorate di rosa.

Jerome K. Jerome

Dimenticati di te stesso e il mondo ti ricorderà.

Jack London

Non devi preoccuparti di fallire. Devi preoccuparti di non averci provato.

Michael Jordan

Oggi tutto mi pare valicato. Il mio cuore oggi non è altro che un battito di nostalgia.

Giuseppe Ungaretti

Se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell’alcool, tenete presente che alcuni problemi sanno nuotare benissimo.

Robert Musil

Usa queste immagini di frasi, citazioni, aforismi e versi di canzoni per condividerle con chi ami, con i tuoi cari, i tuoi colleghi oppure le tue amiche e i tuoi amici. Sono frasi belle adatte a ogni tipo di circostanza, per un semplice buongiorno, per un compleanno o per comunicare con poche parole e una frase che stiamo pensando a quella persona oppure a più persone con un post su Facebook, uno stato su Instagram o Whatsapp.

