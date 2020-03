Frasi rap italiano: le migliori da condividere e dedicare.

Ecco una selezione di immagini di frasi rap italiane da dedicare a chi volete! La sintesi perfetta delle rime del rap, vere e proprie sentenze e aforismi, dai migliori cantanti rap italiani della vecchia e della nuova generazione. Eccole:

Immagini frasi rap italiano

Se non sei pronto a mordere è inutile che ringhi

da Marracash – Rivincita

Tutti bravi a dire che ti meriti di più

E quando ottieni ciò che meriti, non lo meriti più

da Nitro e Fabri Fibra – Felice per me

“E’ strano quando ognuno t’ama se hai denaro e fama,

strano quanto se finisce tutto nessuno ti chiama”.

da Noyz Narcos & Duke Montana – Don’t fuck with me

Come possiamo lasciarci se insieme non siamo riusciti mai a starci?

da Ghemon & The Love 4Tet – Abbiamo Solamente

Devi comprendere chi sei

quando non sai chi essere

Massimo Pericolo – Sabbie d’oro

Più si avvicina l’uscita dal tunnel e più sto tunnel si fa stretto

da LUCCI BROKENSPEAKERS – MONDO MALEDETTO

Una stella è sempre sola perché pensa solo a splendere

da Guè Pequeno – Ultimi giorni

Sono tanti, arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti

Sono replicanti, sono tutti identici, guardali

da Frankie Hi-Nrg MC – Quelli che benpensano

Vesto nero per morire elegante all’evenienza

da Noyz Narcos – GAME OVER

Frasi da canzoni rap italiane

So che non tornerai, io che piango mentre te ne vai.

da Samuel Heron – Odio tutti

Non c’è schiavo più grande di chi pensa di essere libero.

da Marracash – Né cura né luogo

La solitudine non ti lascerà mai solo

da Luchè – Dimmi Che Mi Capirai

Altre frasi rap italiano

Per essere invincibile non dovrei vivere

da Fabri Fibra – Bisogna scrivere

Se ci parlano dietro è perché siamo troppo avanti

da Guè Pequeno – Hey Baby

Ti hanno insegnato a seguire i sogni e poi hanno ammazzato chi ci prova

da Achille Lauro – Ghost

È quando t’iniziano ad odiare che sai di aver colpito

da J-Ax – Sembra semplice

Ma tutto passa piano e pure se fa strano

Io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò

Neffa – Aspettando il sole

È da un sacco di tempo che non riesco ad addormentarmi presto.

Vorrei le idee più chiare ma c’è buio pesto

da Emis Killa – Veri e Falsi

Non abbasso la testa o mi cade la corona

da Marracash – Catatonica

E tutto sembra fuori posto tranne il mio disordine

Salmo – L’erba di Grace

Credo ancora nell’amore nonostante ho i cerotti sul cuore

da Emis Killa – Neve e fango

Dio è morto in vano

Dio è morto in ogni essere umano

Dio è morto in tutte le banche del Vaticano

Salmo – Un Dio personale

Conto gli amici che ho perso, ora che tutto è complesso

da MadMan & Gemitaiz – Non se ne parla

I poeti moderni del rap italiano

“È necessario credere / Bisogna scrivere / Per essere invincibile / Non dovrei vivere” così diceva Fabri Fibra in “Bisogna scrivere”, dunque le rime come necessità, come urgenza, come qualcosa da buttare fuori. E’ questo il rap, o almeno è questo il rap che funziona, quello vero. Quello dove le parole da dire vengono da dentro e devono per forza essere buttati fuori.

Vedi anche:

Il rap italiano vanta una old school di tutto rispetto, con grandi nomi che hanno fatto scuola, ma anche tra i rapper contemporanei e i più recenti artisti trap c’è chi con le parole sa comunicare dolore, gioia, amicizia, amore, sofferenza, tutti i sentimenti possibili. In questa frasi e rime tratte dalle canzoni di alcuni dei rapper più famosi troviamo un po’ di tutto, a volte con poche semplici parole viene descritta la vita nel modo più secco e autentico possibile.

Vedi anche: