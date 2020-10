Frasi Vasco Rossi da cantare, da dedicare, da tatuare. Sull’amicizia, sull’amore, sulla vita.

Frasi di Vasco Rossi. Con tutti i successi che ha realizzato, si potrebbero riempire interi libri, stiamo parlando di Vasco Rossi, uno degli artisti italiani più amati di sempre. Per questo abbiamo deciso di proporvi una selezione delle migliori frasi delle sue canzoni, accompagnate dai relativi video ascoltabili direttamente tramite Youtube. Preparatevi ad avere la pelle d’oca!

Frasi canzoni Vasco Rossi

1 – Un senso

Una di quelle canzoni che contiene frasi sulla vita, dove Vasco Rossi arriva alla conclusione che tante cose semplicemente accadono, anche se un senso non ce l’hanno. Il brano ci regala emozioni e riflessioni con queste:

Domani un altro giorno arriverà, domani un altro giorno ormai è qua. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l’ha.

Ascolta “Un senso” e guarda il video:

2 – Vita Spericolata

La canzone che è un vero e proprio inno ad un’esistenza sregolata, diversa da quella tradizionale. In essa però si riflette anche sulle vicissitudini della vita che separano le strade delle persone. Alcuni dei passaggi memorabili:

Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai.

Ascolta “Vita spericolata” e guarda il video:

3 – Ogni volta

E’ incredibile quanta profondità Vasco riesca a cantare in poche frasi. Questo brano è un viaggio attorno ai momenti di gioia e tristezza, alla vita e ai suoi momenti, capaci di regalarci emozioni contrastanti. Per questo alcuni versi dicono:

E ogni volta che non sono coerente, e ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me.

Ascolta “Ogni volta” e guarda il video:

4 – Brava

La canzone parla di un rapporto con una donna finito male, a causa di bugie e manipolazioni, anche se valeva la pena viverle, ora hanno lasciato il segno. Per questo il testo dice:

Adesso invece non ci credo più, non credo più a niente, e la mia vita non la rischio più, per nessuno e per niente.

Ascolta “Brava” e guarda il video:

Altre frasi di Vasco dalle sue canzoni

5 – Albachiara

Un brano che parla di una ragazza trasparente e chiara, proprio come un’alba. Rappresenta ancora oggi una delle canzoni di Vasco Rossi con il maggior numero di frasi da dedicare, per amore e non solo. Ecco uno dei suoi passaggi più noti, frasi che tutti noi conosciamo:

Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione: un particolare solo per farti guardare.

Ascolta “Albachiara” e guarda il video:

6 – Sally

In questo caso Sally rappresenta l’incarnazione femminile del cantante e di tutte le vicende che ha vissuto, come da lui dichiarato. Il brano dunque ci parla di vita vissuta ed emozioni che durano un attimo. Una frase spicca su tutte:

Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.

Ascolta “Sally” e guarda il video:

7- Liberi liberi

Canzone che rappresenta una miscela di elementi di nostalgia (rispetto alla giovinezza) e una voglia di libertà, dopo che è stata persa. Una delle frasi che esprime il senso del brano è:

Liberi Liberi siamo noi, però liberi da che cosa, chissà cos’è, chissà cos’è.

Ascolta “Liberi Liberi” e guarda il video:

Altre Frasi di Vasco Rossi…

8 – Vivere

Un testo meraviglioso, che include una dichiarazione di stanchezza e il desiderio di staccare la spina, ma anche una grande voglia di non mollare. Tutto questo è sintetizzato così:

oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Vivere, anche se sei morto dentro; vivere e sperare di star meglio.

9 – Senza parole

Nel brano guardando la televisione si avverte un disperato senso di gelosia, che però viene vissuta in modo costruttivo, senza prendersela, ma uscendo e comprendendo che non si “comanda al cuore”. Ecco le frasi chiave del brano:

E ho guardato la televisione, e mi è venuta come l’impressione, che mi stessero rubando il tempo, e che tu mi rubi l’amore.

10- Siamo solo noi

Un vero e proprio manifesto del non allineamento ai luoghi comuni, dove non c’è snobismo o pretesa di superiorità morale. I passaggi migliori, che sintetizzano questo concetto, sono:

Siamo solo noi, quelli che non han voglia di far niente, rubano sempre, siamo solo noi, generazione di sconvolti che non han più santi ne eroi.

11- E…

E…rappresenta una delle principali canzoni d’amore di Vasco Rossi, in cui tutta la parte più romantica del “Blasco” viene fuori. Il brano è una dedica che stringe il cuore e propone queste indimenticabili strofe:

E…Vuoi da bere? Vieni qui, tu per me, te lo dico sottovoce, amo te, come non ho fatto in fondo con nessuna, resta qui un secondo.

12 – Rewind

Una delle canzoni maggiormente carica di desiderio sessuale, in cui viene descritta una donna capace di lasciare il segno. Inoltre si tratta di uno dei brani più ballabili fra quelli realizzati dall’artista di Zocca. Ecco una delle strofe più significative:

Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia, con il rewind, e tutto il necessario per poterti stare dietro, perché tu vai, vai veloce come il vento, quante espressioni di godimento sul tuo volto.

Frasi canzoni Vasco Rossi sull’amicizia

Oltre all’amore e al senso delle vita, di cui abbiamo trattato prevalentemente, l’autore ha trattato anche altri temi che caratterizzano le nostre vite. Uno di questi l’amicizia: l’amicizia uomo e donna, l’amicizia tra donne e così via..

Insomma si può dire che il “Blasco” è uno degli artisti più completi di sempre, a livello di tematiche trattate.

Forse è anche per questo che i suoi fan lo amano alla follia e lo considerano un vero e proprio poeta. Tanto che molti di loro si sono tatuati sulla pelle le sue frasi più belle, quella vi abbiamo citato nel brano “Sally”, ne è uno degli esempi più lampanti.

Detto questo, non ci resta che augurarvi un buon ascolto dei pezzi che vi abbiamo proposto.

