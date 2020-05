Tormentoni e canzoni estate 2020. L’elenco delle hit dell’estate. Playlist canzoni estive. Ascoltale qua!

Quali sono i tormentoni dell’estate 2020? E’ un’estate un po’ diversa dalle solite, diciamo la verità. Ma ci sarà comunque la voglia di sentire e cantare insieme i tormentoni estivi. Ecco quali sono per ora le canzoni dell’estate, post in costante aggiornamento.

Canzoni estate 2020: i tormentoni estivi. La playlist TOP 10

Ecco le canzoni estive di quest’anno, segue elenco in aggiornamento:

Elodie – Guaranà

L’estate 2020 non può che essere anche quella di Elodie. Dopo il grande successo di Andromeda la cantante si regala Guaranà, per questa strana estate 2020. A produrre c’è Dardust, noto autore di tormentoni estivi, e il testo è molto energico, si parla di “sognare l’estate e le stelle”. Insomma molto adatto a questa estate e alla voglia di evasione.

Lady Gaga – Stupid Love

Tra le canzoni estate 2020 non può mancare la mega-hit di Lady Gaga. In Italia, si sa, le radio passano sopratutto i tormentoni italiani, ma questa è una canzone che ha avuto e continua ad avere un successo mondiale, quindi è sicuramente tra le hit del 2020.

Shiva – Auto Blu feat Eiffel 65 Prod. Adam11

Shiva è stata una delle scoperte dell’anno, qua è affiancato nientemeno che agli Eiffel 65, ex autori di incredibili tormentoni estivi dal successo mondiale. Auto Blu è una delle canzoni del momento e probabilmente il nome di Shiva sarà uno di quelli che sentiremo di più questa estate.

Say So – Doja Cat e Nicki Minaj

Una delle rapper e producer più alla moda del momento, Doja Cat realizza con la star Nicki Minaj un remix del suo pezzo Say So, e il successo è pazzesco. Uno dei tormentoni estate 2020 in tutto il mondo.

Mahmood e Massimo Pericolo – Moonlight Popolare

Due nomi più hot della musica italiana, il primo, Mahmood, ormai una superstar a tutti gli effetti, il secondo, Massimo Pericolo, considerato uno degli astri nascenti del rapper italiano. E qua sono insieme in questa “Moonlight Popolare” dal successo assicurato.

Random – Sono un bravo ragazzo

Il rapper 19enne, protagonista di Amici Speciali, propone il suo singolo per l’estate 2020. Random è uno dei nomi più di tendenza del momento, quindi si tratterà molto probabilmente di una di quelle hit che sentiremo spesso nei prossimi mesi.

Achille Lauro – 16 Marzo (feat. Gow Tribe)

Achille Lauro è stata la vera rivelazione del 2020, anche grazie al festival di Sanremo, ma non solo. Tra le tante canzoni di Achille Lauro che potrebbero rivelarsi delle hit estive, al momento puntiamo sul tormentone 16 marzo.

Fedez – Problemi con tutti (Giuda)

Per anni abbonato ai tormentoni estivi, l’anno scorso il marito di Chiara Ferragni ha passato il turno diciamo, e l’estate è stata dominata soprattutto dal suo ex compare di tormentoni J-Ax. Ma, chissà, forse quest’anno potrà rifarsi. Di sicuro c’è intanto la sua nuova hit Problemi con tutti.

Harry Styles – Watermelon Sugar

Più estivo di così non si può! Il mitico Harry Styles esce con il suo singolo Watermelon Sugar, una delle hit dell’estate a livello globale. Dopotutto l’anguria è il frutto più estivo che c’è, e quindi…

Diodato – Fai rumore

Poteva mancare il vincitore di Sanremo 2020 tra i tormentoni estivi? Ovviamente no, come ogni anno le hit di Sanremo diventano automaticamente le canzoni più sentite dell’anno, anche in estate, dunque Fai rumore di Diodato entra di diritto tra le canzoni 2020.

Pinguini tattici nucleari – Ringo Starr

Un’altra canzone che ha avuto grandissimo successo in seguito al festival è quella dei Pinguini tattici nucleari, una hit allegra e trascinante, che si presta come tormentone estivo di questa estate 2020.

J-Ax – La mia hit ft. Max Pezzali

Niente e nessuno può fermare J-Ax dallo sfornare le “sue hit”, appunto, ovvero canzoni tutte simili che durano qualche mese o al massimo un anno e che hanno lo scopo di macinare passaggi radiofonici e views su Youtube. E, incredibile, ci riesce ancora, stavolta con il featuring di un mito come Max Pezzali.

Le canzoni e i tormentoni estivi 2020

Queste le canzoni estate 2020, in costante aggiornamento. Lo sappiamo tutti: a causa della pandemia coronavirus sarà un’estate diversa dalle solite. La musica estiva viene ascoltata soprattutto nei locali, nei bar, sulle spiagge. Non sappiamo come sarà quest’anno, lo scopriremo vivendo. Intanto, per ora questi sono i tormentoni che sicuramente segneranno questa strana estate.

E a proposito di coronavirus, c’è anche chi ha tentato di fare dei tormentoni proprio sul tema. Ci sono diverse canzoni sul coronavirus, ma siamo sicuri che abbiamo ancora voglia di sentirle? Forse è meglio svagarsi, almeno per un po’, con le solite classiche canzoni estive, da ascoltare e cantare da soli o in compagnia.

Vedi anche: Frasi sulla vita: le più belle da dedicare

Quelle che abbiamo scelto sono le più ascoltate dell’anno. Ci sono ovviamente i tormentoni di Sanremo 2020, ma anche canzoni uscite appositamente per l’estate, italiane e straniere. Quale sarà il tormentone dell’anno? Lo scopriremo a fine estate.

Pagina in aggiornamento.

Intanto, se sei nostalgico/a puoi riascoltarti le canzoni dell’estate 2019, in attesa di scoprire quali saranno le vere hit dell’estate 2020!

Vedi anche: