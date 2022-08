Canzoni per storie Instagram 2022. Top 10 del momento. Classifica

Canzoni storie Instagram, le 10 virali del momento. Ecco quale musica mettere nelle storie. Ascoltala qui.

Quali canzoni usare per le storie Instagram nel 2022? Abbiamo raccolto qui le hit musicali del momento, perfette per accompagnare una foto o un video da postare nelle stories di uno dei social network più amati in assoluto: Instagram. Canzoni italiane, ma anche straniere. Eccole di seguito con tanto di video Youtube, buon ascolto.

TOP 10 canzoni per storie Instagram – Playlist aggiornata

Miss Keta – Finimondo Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo – Caramello Vale Pain & Nko – Te Quiero Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita Luchè – La notte di San Lorenzo Boomdabash & Annalisa – Tropicana Anna – Gasolina Rhove – Over the Rainbow RMX Omah Lay & Justin Bieber – Attention Kate Bush – Running Up That Hill

Miss Keta – Finimondo

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo – Caramello

Vale Pain & Nko – Te Quiero

Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita

Luchè – La notte di San Lorenzo

Vedi anche: Canzoni rap recenti le migliori

Boomdabash & Annalisa – Tropicana

Anna – Gasolina

Rhove – Over the Rainbow RMX

Omah Lay & Justin Bieber – Attention

Kate Bush – Running Up That Hill

35 frasi belle da Stranger Things

Canzoni più usate nelle storie di Instagram

Quelle che abbiamo visto sono le canzoni più belle da mettere nelle stories, ma sono utilizzabili anche per altre funzioni di Instagram, ad esempio per fare i reel. Quella più usata attualmente è “Finimondo” di Missi Keta.

Fra le hit più virali al momento buona parte rappresentano tormentoni estate 2022 in Italia. E’ il caso ad esempio di “Caramello” del trio Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indico, ma anche di “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei o “Tropicana” dei Boomdabsh con Annalisa.

Vedi anche: Canzoni del momento le più ascoltate

Che musica utilizzare nelle storie Instagram

Poi ci sono nuovi brani italiani e stranieri. Ad esempio fra le new entry segnaliamo la nuova canzone di Rhove, il rapper arrivato al successo grazie a “Shakerando” che ora propone nuovi brani remixati. Ma soprattutto si può notare Luché con “La notte di San Lorenzo”.

E per quanto riguarda le canzoni straniere? C’è Justin Bieber con la sua nuova canzone intitolata “Attention” e realizzata in collaborazione con Omah Lay. Pezzo con un ritornello fatto apposta per richiamare l’attenzione nei 15 secondi massimi di durata di una stories.

Infine, nella TOP 10 c’è perfino una canzone del passato, tornata al successo perché colonna sonora di una serie Tv amatissima. Stiamo parlando di “Running up that Hill” di Kate Bush, canzone anni 80, che Stranger Things ha riportato in alto, tanto da essere una delle più amate dagli utenti per confezionare al meglio le loro storie.

Questa al momento la TOP 10 delle canzoni virali per le storie su Instagram. Ma la classifica di questi brani cambia di continuo, praticamente ogni settimana o al massimo ogni mese. Quindi vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina per sapere quali novità ci sono. Di solito si trovano i successi del momento, subito utilizzati dagli utenti per rendere più interessanti i loro contenuti. Ma ci sono anche canzoni senza tempo, capaci di evocare ricordi o magari musica utilizzata nelle storie per fare gli auguri di compleanno.

Vedi anche: Come mettere i testi delle canzoni su Instagram