Qual è l’orario migliore per pubblicare su Instagram? Come e quando pubblicare sui social un post o una storia. Guida definitiva per aumentare follower e interazioni su IG.

Quando pubblicare su Instagram? E’ la domanda più gettonata fra gli utenti del social network di Meta che hanno un account personale o aziendale. Non tutti lo sanno, ma ci sono orari e giornate da evitare per postare i propri contenuti, che si tratti stories, reel o post. In altre parole pubblicando in certi momenti si ottengono più like, follower e commenti che in altri. E questo permette di aumentare le proprie interazioni su questa piattaforma social, entrando i contatto con più persone.

Proviamo allora a rispondere a questo quesito, che può determinare il successo o meno di un contenuto. Ecco come e quando pubblicare su Instagram. Partiamo prima dalle storie per poi passare ai post, suggerendovi quali sono orari e giorni migliori per pubblicarli e spiegandovi come fare in modo semplice.

Quando pubblicare le storie su Instagram

A differenza di quanto pensano in molti, l’orario, il giorno in cui postate le vostre stories su IG sono molto importanti per arrivare a più utenti possibili. Questo perché la maggior parte degli iscritti, usa questo social di più in determinati giorni e orari. Vediamo allora quali sono, secondo gli esperti.

In linea generale conviene pubblicare stories fra le 11:00 e le 15:00, ma anche fra le 19:00 e le 21:00. Il motivo è che durante queste fasce orari nei giorni feriali le persone hanno più tempo libero da dedicare allo smartphone, ovvero lo strumento tramite cui si utilizza principalmente Instagram. Nel primo caso perché in pausa pranzo (qualsiasi sia la propria attività: lavoro, studio ecc.) nel secondo perché ci si trova in una fascia oraria in cui la giornata lavorativa o di studi è terminata. Dunque ci si concede un momento di svago entrando sui social. Bisogna invece evitare di postare la mattina presto oppure in tarda serata se si desidera ottenere il massimo coinvolgimento possibile.

Come pubblicare una storia su Instagram

Abbiamo visto a che ora postare una storia sul social network proprietà di Facebook, In (ovvero di Mark Zuckerberg) dal 2012. Ma come si fa a pubblicare una story? Vediamolo di seguito passo passo.

Per postare una story (che dura 24 ora) vi basta aprire l’app da cellulare )oppure il sito www.instagram.com da pc) e premere il pulsante del nostro profilo contraddistinto dal bollino blu (+) in alto a sinistra. Una volta cliccato si apre la fotocamera e potete scattare una foto o fare un video. In alternativa potete caricare una foto che avete già in memoria e arricchirla con scritte, gif e musica.

Vedi anche: Canzoni per storie Instagram

Quando pubblicare su Instagram 2023 i post

Invece per i post a che ora conviene pubblicare su IG? Come per le stories anche in questo caso sono preferibili le fasce orarie centrali della giornata (dalle 12:00 alle 15:00) oppure quelle del cosiddetto happy hour (dalle 18:00 alle 21:00).

C’è però una differenza: un post finisce nel feed, ovvero nella bacheca che un utente registrato può scorrere sul display dello smartphone, ma anche da computer. Questa mostra i contenuti in ordine cronologico solitamente. Ciò significa che i post appena pubblicati compaiono prima rispetto a quelli postati ore o giorni prima. Di conseguenza, sempre per il discorso delle fasce orarie di maggior utilizzo, conviene pubblicare negli orari prima citati. Perché se ad esempio pubblicato alle 23:00 rischiate che in pochi vedano il vostro contenuti, dal momento che probabilmente stanno dormendo e useranno di nuovo lo smartphone solo molte ore dopo.

E come si pubblica un post su Instagram? Vi basta entrare sul vostro profilo IG e premere il pulsante + in alto a destra e poi “Crea” “post” scegliendo la foto da pubblicare.

Conviene pubblicare su IG di domenica? I giorni migliori

Non solo gli orari, ma anche il giorno in cui si pubblica può fare la differenza. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, fra tutti i giorni della settimana la domenica è sicuramente quello meno adatto per postare su questo social network. Il motivo è che gli utenti usano di meno i propri dispositivi, dedicandosi ad attività che non lo richiedono. E’ tuttavia possibile pubblicare in questo giorno, ottenendo comunque interazioni, ma i giorni migliori sono quelli feriali.

In altre parole il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Potrebbe andar bene anche il sabato, ma in questo caso la distrazione degli utenti è più elevata come per la domenica, visto che in molti non lavorano. Questo discorso vale in linea generale, ma chiaramente dipende da qual è il contenuto che pubblicate. Ad esempio se pensate di postare qualcosa che riguarda il calcio, i giorni migliori sono sabato e domenica, ovvero quelli in cui si gioca. Quindi in questo caso il discorso si ribalta. Per post e storie personali invece vale quanto detto finora.

Questi in sintesi i consigli su quando pubblicare su Instagram e come farlo. Se amate i social network vi invitiamo a seguire questi trucchi, a utilizzare un linguaggio semplice e gli hashtag attinenti al contenuto pubblicato. Così otterrete molti più like, follower e commenti.