Siamo sempre alla ricerca delle migliori email per inviare e ricevere la posta elettronica. Sarebbe impossibile pensare al lavoro o ad altre attività quotidiane senza un buon servizio in grado di fornire un programma per gestire messaggi in arrivo e in partenza.

Anche se l’email è una delle tecnologie più vecchie che nascono grazie a internet, ancora oggi abbiamo bisogno degli indirizzi di posta elettronica. Dove puoi crearne uno gratis? E, soprattutto, quali sono i migliori provider per aprire un account? Ecco qualche alternativa utile per soddisfare le tue esigenze personali e professionali.

Gmail

Iniziamo con il nome che fa la differenza quando cerchi non solo caselle di posta elettronica ma anche servizi professionali per affrontare le tue attività di ufficio e per avere uno spazio online personale efficace. Con Gmail puoi creare un account di posta elettronica in pochi passaggi, semplicemente scegliendo il tuo nome account.

Per iniziare basta andare su www.google.com/gmail/about per avere maggiori informazioni anche sull’intero ecosistema Workspace di Google che comprende Meet per le videochiamate e Drive per i documenti. Senza dimenticare Calendar.

Questo ti dà accesso ai servizi di un account per gestire la posta elettronica in modo professionale. Ad esempio, puoi impostare diverse firme email, programmare i messaggi per farli partire in automatico, aggiungere un risponditore per i periodi di ferie e creare dei modelli che puoi inviare con un semplice click. Tutto questo gratis.

Mail.com

Da inserire a pieno titolo tra le migliori email. Questo servizio punta a essere l’alternativa migliore di Gmail. Il motivo: con un costo pari a zero offre delle caratteristiche molto interessanti per un gestore di posta elettronica.

Cosa fai con Mail.com?

In primo luogo puoi sfruttare le app per email su Android e iPhone, poi hai la tranquillità di una gestione che punta soprattutto sulla sicurezza grazie alla combinazione di antivirus, blocco dello spam e del phishing, autenticazione a due fattori.

Altre caratteristiche che rendono Mail.com il tuo collega affidabile per la gestione delle email: creazione degli alias, 65 Gb di storage per conservare le tue comunicazioni, add-on del browser per avere un alert ogni volta che arriva una comunicazione e una serie di tool per creare calendari, documenti e fogli di calcolo (in stile Google Drive).

Outlook

Per non rinunciare al fascino austero e rigoroso dell’email Microsoft. Anche se non è il massimo in termini di intuitività, la gestione della posta elettronica su un client come Outlook può essere compresa grazie alla varietà di funzioni e attività organizzative.

Se alle soluzioni avanzate del programma aggiungiamo la possibilità di creare un’email con dominio Outlook abbiamo un servizio completo. Per farlo, però, devi registrarti.

Email.it

Quali sono le migliori email personali e professionali? Un riferimento in questo settore dedicato ai provider di posta elettronica sicuri e affidabili porta il nome stesso della tecnologia. Con email.it, infatti, crei e gestisci la posta digitale su dominio personalizzato o meno. Quindi puoi utilizzare quello del servizio (@email.t).

Oppure registri un dominio che rispecchi il tuo brand o la tua identità per creare un’email unica. In più hai l’occasione di aprire una PEC, la posta certificata per interagire con la Pubblica Amministrazione o di inviare messaggi di posta elettronica con valore legale. Sarà come mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Email.it è il servizio di posta elettronica per esigenze superiori a quelle standard.

Proton

Questo è il servizio di posta elettronica preferito da chi ha a cuore privacy e sicurezza. Nello specifico, i tuoi messaggi di posta elettronica verranno protetti da crittografia end-to-end open source verificata con audit indipendenti. Qual è la sintesi?

Nessuno può accedere alla tua casella di posta elettronica, solo tu che hai le password hai la possibilità di vedere le comunicazioni inviate e ricevute. Puoi gestire le tue email con l’account Proton da app web, su smartphone Android o iPhone (iOS).

Puoi usare un client di posta specifico come Outlook integrando la tua posta elettronica Proton con tutta la sua sicurezza dati. Quanto costa? La versione base è gratuita, puoi sfruttare la solidità di questo servizio di email a spese zero.

I servizi aggiuntivi però hanno un prezzo. Ma stiamo parlando delle necessità tipiche aziendali come 15 GB di spazio di archiviazione, indirizzo personalizzato e oltre 15 indirizzi attivi. In sintesi, questa è la soluzione ideale per avere il miglior servizio email.

Zoho

Questo è un nome che rientra a pieno titolo nelle liste delle migliori email professionali. Infatti, per accedere a questo servizio di posta elettronica bisogna pagare un canone che cambia in base ai servizi richiesti. Ma se hai bisogno di un programma in grado di gestire le email aziendali sei nel posto giusto. Ecco cosa puoi trovare qui:

Email con dominio personalizzato.

Condivisione di file e cartelle

Accesso offline.

Email SecurePass.

Attività, note e segnalibri.

IMAP/POP nei client di posta elettronica

Allegati di grandi dimensioni.

App per iOS e Android

Calendar condivisi

Programmazione degli appuntamenti

Le soluzioni avanzate possono contare su ripristino e backup delle email. In ogni caso Zoho offre una serie di garanzie inarrivabili rispetto al tema della privacy e della buona gestione delle infrastrutture. Tutto questo per garantire massima sicurezza dei dati. Ecco perché è l’email preferita da chi ha bisogno di strumenti avanzati.

HEY

Un servizio per la gestione avanzata della posta elettronica che ha fatto della semplificazione la sua bandiera. Iscriviti a HEY per ottenere il tuo indirizzo personale con il dominio dell’applicazione. Poi inizi a goderti i meccanismi organizzativi di questo strumento: le email importanti che vuoi leggere le trovi nella sezione Inbox.

Quelle non urgenti, come le newsletter che leggi di tanto in tanto, vanno nel Feed e ciò che invece deve solo essere conservato si archivia nel Paper Trail. Ovviamente dipende tutto dalle tue esigenze e da come decidi di organizzare il flusso.

Temp Mail

Chiudiamo la lista delle migliori email con un servizio online: emp-mail.org ti consente di creare degli account email temporanei. Sono perfetti per avere un indirizzo temporaneo, sicuro, anonimo, gratuito. Inoltre mantieni il tuo account di posta elettronica pulito da spam e messaggi indesiderati grazie a queste email e usa e getta.