Amazon prime day saldi estivi 2021 in anticipo. Ecco date, calendario e come funzionano le offerte durante il prime day.

Amazon prime day in anticipo durante l’estate 2021. Il più grande rivenditore online al mondo ha deciso di partire prima con i saldi e tutte le offerte destinate ai clienti Amazon prime.

Stiamo parlando dell’evento con sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Di seguito il calendario saldi estivi 2021 di Amazon e cos’è il prime day.

Quando sarà il prossimo prime Day?

L’evento tradizionalmente svolto nel mese di luglio, nel 2020 era slittato ad ottobre, ma quest’anno verrà anticipato al mese di giugno da Amazon. Nello specifico si svolgerà il 21 e il 22 giugno 2021. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa americana Bloomberg.

La scelta di queste date è importante, visto che il settore della vendita al dettaglio registra un picco di vendite durante gli stessi giorni. Non a caso anche i concorrenti di Amazon cercano di invogliare i clienti con speciali promozioni.

Dunque i primi giorni dell’estate 2021 si preannunciano caldissimi per gli sconti e lo shopping online, vista la concomitanza con i prime day.

Amazon prime day come funziona

I prime day sono uno degli eventi più importanti del colosso delle vendite online. Durante questi giorni Amazon fidelizza ancor di più gli abbonati al suo servizio Prime (che normalmente consente di avere consegne veloci e la possibilità di accedere alla piattaforma streaming).

In questo caso però essere abbonati dà diritto a ricevere per primi i migliori sconti su tantissimi prodotti. Dunque le Offerte Amazon prime day in questi giorni sono esclusive e permettono ai clienti prime di ottenere sconti molto elevati.

In passato la durata delle offerte era maggiore, ma negli ultimi anni è stata concentrata in 2 giorni. Insomma si tratta di 48 ore di full immersion nello shopping, da non perdere per chi è a caccia di affari.

Queste le date degli Amazon prime day 2021. La scelta di anticipare il loro svolgimento al 21 e 22 giugno, spingerà sicuramente in su le vendite. Il tutto mentre i negozi fisici in Italia si apprestano a dare il via alla stagione dei saldi estivi 2021.

