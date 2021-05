Quando iniziano i saldi estivi 2021 in Liguria? Date e durata saldi a Genova e in tutta la regione.

Saldi estivi 2021. La regione Liguria ha recepito gli indirizzi della conferenza dei presidenti delle Regioni, in tema di saldi di fine stagione. Per tale motivo ha decretato il calendario degli sconti relativo a questa estate.

Ecco allora quando iniziano e quanto durano i saldi estivi 2021 in Liguria, ma anche le decisioni prese dalla giunta regionale sulle vendite promozionali.

Inizio saldi Liguria 2021

In Liguria i saldi estivi 2021 inizieranno come di consueto durante il primo week end del mese di luglio. La regione, infatti, ha deciso di non posticipare l’inizio della sessione di ribassi di fine stagione, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno.

Ciò significa che il giorno di inizio saldi in Liguria è sabato 3 luglio 2021. Questa la data che i residenti della regione e anche tutti coloro che la visiteranno durante l’estate, devono tenere a mente. Da questo giorno sarà possibile trovare sconti elevati nelle vetrine dei singoli negozi e nei centri commerciali, sparsi su tutto il territorio ligure.

Quando finiscono i saldi estivi 2021 in Liguria?

La data individuata in calendario per la fine dei saldi estate 2021 in Liguria è quella del 16 agosto 2021. Si tratta di un lunedì, che arriva subito dopo la festività di ferragosto, periodo solitamente di vacanze.

In altre parole la durata dei saldi in questa regione sarà pari a 45 giorni. Tale scelta differenzia la Liguria da altri territori, che applicano i classici 60 giorni complessivi, terminando a fine agosto o in alcuni casi a settembre.

Quindi chi intende cogliere l’occasione dei ribassi, avrà a disposizione un mese e mezzo per lo shopping nelle vie di Genova o della altre città o località liguri. Un periodo di tempo comunque abbondante per trovare nuovi capi di abbigliamento, piuttosto che prodotti di elettronica o per la casa. Il tutto con sconti spesso superiori al 50%.

Saldi estivi 2021 Liguria e vendite promozionali

Oltre a stabilire le date di inizio e fine saldi estivi, la regione ha decretato il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni precedenti all’inizio dei ribassi. Questo significa che a partire dal 24 maggio 2021, non sarà più possibile effettuare queste tipologie di promozioni nei negozi presenti sul territorio regionale.

E’ tutto per quanto riguarda il calendario saldi estivi 2021 regione Liguria. In base alle decisioni della giunta, il mese di luglio sarà quello ideale per gli acquisiti a prezzo di saldo, ma anche per metà del mese di agosto si potranno trovare offerte allettanti.

Ovviamente perché tutto fili liscio e si possa avere un periodo di shopping all’insegna dello svago, bisogna ancora continuare a rispettare le regole ormai note: dalle distanze alle mascherine fino all’igienizzazione personale e dei locali. Così facendo in Liguria e nel resto di Italia si potranno continuare a fare acquisiti in tutta sicurezza.

