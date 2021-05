Saldi estivi Emilia Romagna 2021 quando iniziano? Date, calendario e regole dei saldi a Bologna e in tutta la regione.

Saldi estivi 2021, è partito il conto alla rovescia per l’atteso inizio della stagione degli sconti. In Emilia Romagna, come in altre regioni italiane, è stato stabilito con largo anticipo il calendario dei ribassi, per permettere a clienti ed esercenti di organizzarsi in tempo.

Ecco quando iniziano e quando finiscono i saldi estate 2021 a Bologna e in Emilia, ma anche le disposizioni regionali su vendite promozionali e regole da seguire per i commercianti.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2021 CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Inizio saldi Emilia Romagna e Bologna 2021

Secondo quanto si legge sul sito di Confcommercio Ascom città metropolitana di Bologna, il giorno di inizio saldi estivi 2021 è sabato 3 luglio. Quindi i saldi Bologna 2021 ci saranno a partire dal primo week end del mese di luglio.

Lo stesso discorso vale per le altre città e i comuni dell’Emilia Romagna. Quindi la regione del governatore Stefano Bonaccini ha deciso di non posticipare l’avvio dai saldi di fine stagione, visto che al momento la situazione epidemiologica sembra sotto controllo.

Ovviamente in caso di necessità la regione può sempre intervenire e cambiare il calendario degli sconti con proprie delibere, ma al momento non ci sono ragioni per farlo.

Quando finiscono i saldi estivi 2020 in Emilia?

La durata stabilita per i saldi estivi, riportata dal sito di Confcommercio Bologna, è quella dei canonici 60 giorni. Da qui si ricava la data di fine saldi in tutta l’Emilia Romagna, vale a dire il primo settembre 2021.

Questo significa che i cittadini emiliani e romagnoli, ma anche tutti coloro che andranno in vacanza in questa regione, specie sulla riviera, avranno ben 2 mesi per lo shopping a prezzi scontati. I due mesi più caldi dell’anno, ossia luglio e agosto, sono ideali per passeggiare per le vie delle città e fra i negozi, alla ricerca dell’affare giusto, fra tutti quelli esposti nelle vetrine.

Vendite promozionali e regole saldi 2021 Emilia

In tema di vendite promozionali, la regione ha stabilito che a differenza delle precedenti sessioni, in questo caso non sarà possibile effettuarle nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi ufficiali (in base all’art. 22 della L.R. 25/2017). Questo significa che a Bologna, Rimini e nelle altre città emiliane, sarà possibile trovare promozioni in negozi e centri commerciali fino al 3 giugno 2021.

Oltre a questa disposizione, ne esistono altre da rispettare secondo quanto riporta Confcommercio. Nel dettaglio:

l’obbligo di esposizione dei prezzi prima della vendita straordinaria e la percentuale di sconto applicata sulla merce.

I prodotti in saldo devono essere nettamente separati da quelli in vendita normale, quindi senza sconto.

Queste tutte le informazioni che bisogna conoscere sui saldi estivi 2021 a Bologna e in Emilia Romagna. Come visto, dopo che l’anno scorso il coronavirus ha fatto slittare la data di inizio dei saldi d’estate, quest’anno il calendario torna come di consueto a partire dal primo sabato di luglio e abbraccia tutto il mese di agosto. In questo territorio (così come nelle altre regioni italiane) ci si prepara quindi a vivere questo momento di svago e spensieratezza, sempre nel rispetto delle norme anti covid.

VEDI ANCHE: