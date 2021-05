Saldi estivi 2021 in Lombardia quando iniziano? Date, durata e calendario saldi a Milano e nel resto della regione.

Saldi estivi a Milano e in Lombardia. Ecco la data di inizio e la durata dei saldi di fine stagione 2021 nella regione lombarda. Gli sconti estivi sono attesi da tempo dai cittadini e da tutti coloro che amano la moda e fare shopping a Milano e non solo.

Vediamo quando iniziano e quando finiscono i saldi estate 2021 in Lombardia, ma anche quali sono le regole stabilite dalla giunta regionale per le vendite promozionali.

Inizio saldi estivi 2021 Lombardia

I saldi nella regione Lombardia non subiranno ritardi a causa della pandemia, la data scelta dalla regione è quella del 3 luglio 2021, vale a dire il primo sabato del mese.

Quindi la data da cerchiare in rosso per gli amanti dello shopping è quella del primo week end di luglio. Da qui in avanti, si potranno trovare capi di abbigliamento, ma anche prodotti di elettronica o per la casa, a prezzo di saldo nei negozi della città di Milano e in tutte le altre della regione.

Quando finiscono i saldi estivi 2021 Lombardia?

La durata massima dei saldi è pari a 60 giorni, come stabilito della regione Lombardia. Motivo per cui termineranno il giorno martedì 31 agosto. Ciò significa che il calendario dei saldi della regione, consente di fare acquisiti a prezzi ribassati sia a luglio che ad agosto 2021.

Durante i saldi i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto applicato. Se la merce acquistata risulta difettosa, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo o il rimborso, conservando e mostrando lo scontrino d’acquisto. Inoltre, la merce in saldo deve essere separata rispetto a quella che non prevede sconti.

Insomma, a partire da luglio, passeggiando per le vie delle città lombarde, nelle vetrine dei negozi troverete offerte con percentuali di sconto elevate. Quindi potreste avere l’occasione giusta per rinnovare il vostro guardaroba.

Saldi Milano 2021 vendite promozionali

Per quanto riguarda invece le vendite promozionali, in base all’articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010, non sarà più possibile effettuarle 30 giorni prima dell’inizio dei saldi estivi 2021. In altre parole le offerte, in periodi diversi da quelle dei saldi, non saranno più effettuabili a partire dal 3 giugno a Milano, Bergamo e tutte le altre località della regione.

Questo il calendario previsto per i saldi estate 2021, al netto del mese di giugno, le promozioni e gli sconti saranno numerosi nei negozi e centri commerciali. Tutto questo pandemia permettendo, che in caso di nuovi problemi potrebbe apportare delle modifiche all’inizio della stagione degli sconti, come avvenuto lo scorso anno.

Tuttavia per ora i saldi estivi 2021 in Lombardia sono in programma regolarmente in base alle date stabilite dalla regione. Il consiglio è però quello di continuare a rispettare le regole, per garantirci uno shopping sicuro e senza nuove chiusure per i commercianti.

