Saldi online 2021. Le migliori recensioni Amazon degli smartphone Xiaomi. Dal Mi 10 al Redmi Note 9, ecco le offerte disponibili online e nei negozi.

Saldi 2021. Mentre ci prepariamo all’arrivo dei saldi estivi 2021 nei negozi e nei centri commerciali presenti nelle varie regioni italiane, online si trovano già delle promozioni molto interessanti.

In particolare per quanto riguarda la tecnologia ci sono diverse offerte sugli smartphone Xiaomi, su Amazon o dai rivenditori specializzati. Di seguito alcune recensioni degli ultimi modelli Xiaomi, ma anche alcune offerte che potete trovare nei negozi di tecnologia.

Xiaomi offerte Amazon

Ecco alcuni degli smartphone Xiaomi più gettonati al momento, disponibili in promozione su Amazon.

Xiaomi Mi 10 Amazon

In questo caso parliamo di un modello di fascia alta, ossia del nuovo Xiami Mi 10. Su Amazon lo troviamo ad un prezzo che si aggira intorno ai 490 euro. Un prezzo non proprio economico, ma che rappresenta un’offerta interessante trattandosi di un top di gamma, dotato di 8 GB di Ram e 256 GB e con tecnologia 5G.

Ecco le recensioni tratte da Amazon, di alcuni utenti che hanno acquistato il prodotto e sembrano esserne rimasti soddisfatti.

Xiaomi Redmi Note 10

Si tratta di un modello più economico, ma dotato di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dispone della connettività 5G, di tripla fotocamera (la principale da 48 MP) 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Questo modello è disponibile attualmente in offerta su Amazon a 199 euro, nelle colorazioni nero, argento e blu.

Xiaomi offerte Mediaworld e altri negozi

Per quanto riguarda i negozi fisici di elettronica, da Mediaworld ci sono alcuni modelli Xiaomi in promozione. A partire dallo Xiaomi Redmi Note 9, in offerta a 160 euro, scontato di circa 70 € rispetto al prezzo originario. Il modello dispone di 4 fotocamere, 128 GB di memoria e 4 GB di Ram.

Oltre a questo troviamo altri modelli a prezzi di saldo come lo Xiaomi Mi 11 Lite (6GB di Ram e 128 di memoria) a 329 euro. Altre proposte Xiaomi oltre che da Mediaworld, si trovano in offerta anche nei negozi di Unieuro, Trony o Euronics. Infine, spesso è possibile trovare promozioni del giorno nei siti online di questi negozi o direttamente nello Xiaomi store.

Chi è Xiaomi

Xiaomi è una multinazionale cinese che opera nel campo dell’elettronica. Produce smartphone, dispositivi per la casa, app e altri prodotti elettronici di uso quotidiano.

Oggi è conosciuto come uno dei maggiori produttori mondiali di Smartphone e anche in Italia negli ultimi anni ha conseguito un discreto successo. Il marchio si contraddistingue per l’elevato numero di smartphone Android, con le ultime tecnologie, proposti sul mercato a fasce di prezzo competitive.

Non a caso come visto in procedenza gli smartphone Xiaomi si trovano in offerta su Amazon e i nei negozi specializzati. Al momento le principali offerte sono online, ma con l’arrivo ormai prossimo dei saldi estivi 2021, di certo ci saranno nuove offerte da non perdere anche nei rivenditori fisici, tecnologici e non solo.

