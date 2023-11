Smart tv da comprare adesso. Le migliori televisioni in offerta su Amazon per caratteristiche e fasce di prezzo. Quali sono e perché.

Quali Smart Tv conviene compare ora su Amazon? Fra le offerte del Black Friday e quelle sempre presenti nell’e-commerce più famoso la scelta è vasta. Ma lo è anche il rischio di fare un acquisto sbagliato. Per questo abbiamo deciso di selezionare per voi i 5 migliori prezzi sulle tv da acquistare subito su Amazon.

Migliori Smart Tv su Amazon TOP 5

1- Smart TV LG da 43 pollici

Schermo LG con risoluzione 4K e 43”. Un modello ideale nel rapporto dimensione, qualità e innovazione, ma anche ricchezza di colori. Lo trovate in sconto su Amazon a 349 euro (il prezzo è ribassato del 36% rispetto a quello di listino pari a 549 €).

2- Metz TV da 24 pollici

Questa è la Smart Tv più economica fra quelle che vi proponiamo, quindi ideale se avete un budget limitato, una casa piccola o poco spazio nel vostro appartamento per una seconda Tv, la televisione marca Metz è una buona soluzione e si può acquistare ora su Amazon a 119 euro (scontato del 16% rispetto al prezzo iniziale).

3- Samsung Crystal UHD, Smart TV da 55 pollici

E’ un modello perfetto per chi preferisce una televisione di grandi dimensioni, con la tecnologia ultra HD. Attualmente questa smart tv Samsung è in vendita al costo di 399 euro con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo mediano di 499 euro. Perché conviene comprarlo? Perché è la Tv n.1 più venduta su Amazon.

4- TLC 55 pollici

La Tv TLC da 55″ è un altro modello da non perdere che rientra fra le offerte Amazon black friday e rappresenta un alternativa più che valida al Samsung. Il prezzo di vendita è identico: 399 euro, ma è scontato su Amazon del 20% rispetto al prezzo consigliato di 519,90 euro.

5- Sony XR-65X95K da 65 pollici

Questa invece è la smart tv più bella e costosa della nostra selezione, ma anche quella con il maggior sconto su Amazon. Al momento la trovate in vendita a 1499 euro con un ribasso di 1000 euro rispetto al prezzo iniziale (2499 €). Vi consigliamo di prenderlo in considerazione se avete un budget consistente e volete comprare un top di gamma ultratecnologico.

In sintesi, abbiamo visto le 5 migliori Smart Tv da comprare adesso su Amazon. Ma con gli sconti del cyber monday o durante i saldi 2024 questa classifica verrà aggiornata per darvi sempre i migliori consigli sulle televisioni da comprare. Quindi vi invitiamo a tornare spesso per risparmiare.

