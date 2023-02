Uno dei bisogno tipici del nostro tempo: scoprire come arredare una casa piccola. Perché la crisi degli alloggi è sempre più insistente, sappiamo che è difficile trovare una casa così come ce la siamo immaginata. A volte dobbiamo accontentarci di vivere in case piccole. Ma non per questo meno accoglienti e soprattutto belle da vedere.

La verità è semplice: con le giuste attenzioni puoi trasformare un appartamento di 50 mq in una reggia, un bilocale in un esempio di design. Sto esagerando? Non credo.

Gestire al meglio lo spazio in una casa piccola è un’arte, si può fare molto puntando sugli arredamenti dell’alloggio mini e sulle idee per valorizzare gli spazi.

Punta sul decluttering per trovare spazio

Una delle prime regole per arredare una casa piccolissima: lavora sul decluttering. Sai cosa significa? In estrema sintesi, devi togliere tutto quello che non ti serve.

Gli spazi piccoli possono essere valorizzati e ampliati dal punto di vista estetico eliminando oggetti, arredi, accessori e soprammobili che in realtà non hanno motivo di esserci. E che magari mantieni solo per una questione di abitudine ma in realtà puoi ottenere grandi vantaggi se stai cercando di valorizzare gli spazi di una casa piccola.

Un aspetto collegato: devi mettere ordine l’abitazione. Non è sempre così, non ci sono regole ben precise. Però è chiaro che se tutto viene lasciato in giro per casa si viene a creare una condizione di caos che non dà vantaggio a chi vuole guadagnare metri quadri.

Usa l’estetica per avere una casa grande

A volte è solo l’estetica che ti porta a pensare di vivere in una casa piccola. In realtà bastano poche e semplici idee per recuperare moltissimo spazio e vivere in un’abitazione più confortevole. Come rendere accogliente una residenza piccola con i giusti accorgimenti?

Usa il bianco dove puoi.

Utilizza tendaggi leggeri.

Evita grandi dettagli scuri.

Usa gli specchi con destrezza.

Ecco come impostare una casa piccola: inizia con una tinteggiata color bianco, cercando la giusta combinazione cromatica con gli infissi e gli armadi. Avere tutto bianco può essere un eccesso ma puoi tranquillamente utilizzare colori chiari alternativi.

Come mostra questo esempio in foto, puoi far sembrare più grande una casa piccola combinando i colori. Ad esempio utilizzando una dominante chiara e dei dettagli saturi o scuri per dare profondità e consistenza all’insieme. Evita il look total white.

Per arredare un appartamento piccolo con gusto, come anticipato, puoi anche giocare con gli specchi che riflettono la luce e danno l’illusione di avere più spazio a disposizione. Un’idea per arredare appartamenti e dimore con poco spazio: crea delle pareti con diversi specchi come quadri o usa un unico elemento lungo.

Le luci possono fare tanto

Sai come si rende più spaziosa un’abitazione piccola? Utilizzando la luce naturale: se possibile, dai priorità a questa fonte di illuminazione ed evita soluzioni che chiudono ancora di più gli spazi. Ad esempio i lampadari sono da evitare se hai una casa con il tetto basso. Meglio utilizzare più faretti a incastro, con luci fredde.

Acquista mobili per guadagnare spazio

Questo è uno dei capitoli più interessanti per chi cerca idee adatte a guadagnare metri quadri. In effetti, qui è dove ti posso spiegare come arredare una casa piccola con la massima semplicità. Quali sono le idee importanti? Devi scegliere i mobili giusti.

Arredi contenitore

Questo è il primo passaggio utile per scegliere arredi e valorizzare gli spazi di una casa anche piccolissima. La chiave essenziale: comprare mobili che ti consentono di includere scatole, coperte, biancheria e giocattoli per i bambini (occupano tanto).

L’esempio classico è il letto con cassettone che si apre e offre diversi metri quadri di area per conservare ciò che serve. Ecco come arredare un appartamento di 50 mq.

Mobili alti

Se hai bisogno di altro spazio puoi valutare un tipo di arredamento moderno ideale per una casa piccola: i mobili alti. Se hai la possibilità di sfruttare l’altezza di un armadio puoi evitare di acquistare e usare altre soluzioni che rischiano di congestionare l’area.

Letti a scomparsa

Perfetti per chi ha bisogno di recuperare molto spazio e arredare una casa piccolissima. Il letto a scomparsa può essere integrato a mobili dal design contemporaneo: si tratta di un’idea salvaspazio che può essere usata anche da chi vuole aggiungere un posto in più per gli ospiti. Senza dimenticare che c’è sempre la possibilità di usare divani letto.

Sfrutta tutti gli angoli con mobili su misura

Questa non è un’idea adatta a chi vuole arredare una casa piccola senza spendere molto. Ma di sicuro è il metodo più efficace se vuoi ottenere veramente il massimo dal tuo appartamento. Il trucco è questo: grazie ai mobili su misura puoi occupare tutti gli spazi lasciati vuoti. Ad esempio, puoi creare un mobile da un sottoscala o una libreria ad angolo che ti permette di recuperare spazio altrove. Aumentando l’area in casa.

In ogni caso bisogna saper cercare. L’Ikea, ad esempio, ha ottime soluzioni per case piccole che si sviluppano in modo da soddisfare esigenze specifiche. Può essere un’ottima soluzione per arredare casa con pochi soldi anche se puoi trovare ottime idee per valorizzare gli spazi in altri negozi specializzati. Come Leroy Merlin.

Idee e spunti per arredare una casa piccola

