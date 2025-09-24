La Redoute mobili: trendy vintage e anni ’70.

La Redoute mobili catalogo inverno 2026, fra stile trendy vintage: colori nuovi tessuti caldi e arredi anni ’70.

Linee morbide, palette calde e dettagli artigianali: la stagione FW25/26 de La Redoute mobili porta in casa l’estetica vintage rivisitata in chiave contemporanea. Ispirazioni bohémien e atmosfere urbane si intrecciano, restituendo agli interni un carattere autentico e personale.

Olive e Bordeaux: i colori della stagione

Tra le tonalità protagoniste spiccano Olive Green e Bordeaux. Profonde e materiche, sanno scaldare l’atmosfera domestica e dialogano bene con tessuti vellutati, finiture opache e texture avvolgenti. Una palette che richiama gli anni ’70, ma perfettamente attuale.

Zona notte: comfort con un tocco romantico

La camera da letto si veste di tessuti morbidi e motivi grafici che richiamano i fiori indiani e le fantasie astratte. Accostati a tappeti soffici e superfici laccate, creano un rifugio sensoriale e accogliente, lontano dal total look nostalgico e vicino a un equilibrio raffinato tra passato e presente.

La Redoute mobili: il divano come fulcro della zona living

Nella collezione FW25/26 di La Redoute spicca il divano Nuria, interamente realizzato in Italia. Con la sua seduta bassa e le linee generose ispirate agli anni ’70, interpreta lo spirito conviviale e rilassato tipico di quel decennio. Proposto in diverse finiture – bouclé, velluto, ciniglia e velluto a coste – si adatta a stili e spazi differenti, diventando il cuore pulsante del soggiorno. La gamma comprende poltrone a partire da circa 999 euro e divani da 1399 euro, con più dimensioni e rivestimenti disponibili su richiesta.

La Redoute mobili: design e accessibilità

La collezione FW25/26 interpreta il vintage come linguaggio contemporaneo: colori caldi, materiali materici e pezzi iconici che riportano in casa l’atmosfera degli anni ’70 senza rinunciare alla funzionalità. Alcuni arredi, come il divano Nuria, sono realizzati interamente in Italia e disponibili in diverse varianti di tessuto. Con prezzi accessibili, la collezione de La redoute mobili unisce design e accessibilità, confermando come il trendy vintage sia oggi una scelta non solo estetica ma anche concreta per arredare con personalità case piccole o grandi

