Il Black Friday 2023 Roma e Lazio quando ci sarà. Negozi e centri commerciali aderenti. Ecco dove trovare i migliori sconti ora e nella settimana del venerdì nero.

Il Black Friday Roma è uno dei periodi più attesi nella capitale per l’arrivo degli sconti che precedono il Natale. Le offerte del black friday riguardano il fine settimana compreso fra venerdì 24 novembre e lunedì 27 novembre (il giorno del cyber monday). Ma ormai le promozioni durano una settimana, 10 giorni e a volte un intero mese. Ecco allora tutto quello che devi sapere sugli sconti di novembre a Roma e dove trovarli.

Black Friday Roma 2023 nei centri commerciali

Se ci sono dei luoghi perfetti per trovare le offerte più convenienti, quelli sono i complessi commerciali. Al loro interno infatti ci sono diverse decine di negozi e marchi noti che partecipano ai ribassi del Black Friday. Ecco quali nella capitale:

Roma est, il grande centro commerciale dia Via Collatina

il grande centro commerciale dia Via Collatina Euroma, il complesso commerciale situato nella zona del Torrino

il complesso commerciale situato nella zona del Torrino Maximo Shopping Center , situato in Via Laurentina

, situato in Via Laurentina Porta di Roma, galleria commerciale situata nella zona della Bufalotta.

In questi punti vendita trovate centinaia di negozi famosi come Carpisa, Adidas, Intimissimi, OVS tanto per fare degli esempi.

Black Friday Roma 2023 negli outlet

Anche gli outlet village rappresentano un punto di riferimento per fare shopping a prezzi convenienti, a Roma e dintorni. In particolare presso:

Outlet Castel romano, che trovi nella capitale in Via del Ponte di Piscina Cupa. Qui sono in arrivo 11 giorni di Black Friday (dal 17 al 27 novembre) negli oltre 150 negozi presenti nella struttura.

che trovi nella capitale in Via del Ponte di Piscina Cupa. Qui sono in arrivo 11 giorni di Black Friday (dal 17 al 27 novembre) negli oltre 150 negozi presenti nella struttura. Outlet di Valmontone, situato in provincia di Roma, in Via della pace. Qui ci sono trovi marche come Calvin Klein, Coccinelle, Desigual, Nike e altre.

Non è un outlet ma La rinascente (nei due punti vendita a Piazza Fiume e a Via del tritone) è un complesso commerciale dove trovate i grandi marchi della moda, prodotti per la casa e non solo. E poi ovviamente ci sono i singoli negozi a partire da Zara Roma fino ai rivenditori di elettronica come Unieuro, Mediaworld oppure Euronics.

I migliori sconti del Black Friday 2023: previsioni

Abbiamo visto dove ci sono gli sconti a Roma e dintorni. Ma quanto si risparmia davvero durante il venerdì nero? Le percentuali dei ribassi cambiano a seconda dei casi e crescono quando ci si avvicina al 24 novembre. Tuttavia prevedibilmente arriveranno fino al 50%, come già successo l’anno scorso. Quindi ti consigliamo di scegliere già da ora cosa comprare per approfittare delle promozioni che anticipano il Natale, in attesa dell’arrivo dei saldi invernali 2024 a inizio nuovo anno.

Questo in sintesi tutto quello che devi sapere per uno shopping intelligente durante il Black Friday Roma 2023. Come visto fra centri commerciali, outlet e singoli negozi la scelta è molto ampia nella capitale e nelle vicinanze, con sconti già iniziati o in arrivo fra pochi giorni fino al 50%.

