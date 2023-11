Black Friday 2023 a Palermo. Elenco negozi e centri commerciali dove trovare gli sconti del venerdì nero. Date, offerte e consigli.

Il 24 novembre 2023 torna il Black Friday Palermo, una giornata di sconti che coinvolge tantissimi negozi e centri commerciali del capoluogo siciliano. Ma in realtà, come ormai da tradizione negli ultimi anni gli sconti durano di più: almeno una settimana, ovvero fino al cyber monday del 27 novembre.

Ecco allora la lista dei negozi che partecipano alle offerte del venerdì nero a Palermo, inclusi i marchi più famosi e gli outlet.

Negozi aderenti al Black Friday Palermo

Durante la settimana del black friday 2023 trovate offerte nei negozi di abbigliamento, gioielleria e non solo. Ecco una lista aggiornata dei punti vendita consigliati:

Zara , con sconti su abbigliamento uomo donna nei punti vendita situati in via Ruggiero Settimo e quello in via Filippo Pecoriano.

, con sconti su abbigliamento uomo donna nei punti vendita situati in via Ruggiero Settimo e quello in via Filippo Pecoriano. OVS, con offerte su marchi come PIOMBO e Stefanel nei negozi che trovate in Via Maggiore Pietro Toselli e in Via Leonardo Da Vinci.

con offerte su marchi come PIOMBO e Stefanel nei negozi che trovate in Via Maggiore Pietro Toselli e in Via Leonardo Da Vinci. Carpisa, con ribassi su borse, valigie e molto altro presso i negozi di Via Maqueda, di Via Torre Ingastone o di Corso Calatafimi.

con ribassi su borse, valigie e molto altro presso i negozi di Via Maqueda, di Via Torre Ingastone o di Corso Calatafimi. Swarovski, per comprare gioielli o braccialetti a prezzo scontato nei punti vendita di Via Filippo Pecoraino o di Via Giuseppe Lanza di Scalea.

Partecipano alle offerte del venerdì nero anche i negozi di tecnologia, per esempio Unieuro, Mediaworld, Trony o Euronics. Senza dimenticare marchi di scarpe e abbigliamento sportivo come Adidas e Nike.

Black Friday Palermo nei centri commerciali

Se siete alla ricerca di tanti negozi in unico posto per liberare tutta la vostra voglia di shopping allora tenete d’occhio i seguenti poli commerciali della città metropolitana di Palermo:

Centro commerciale La conca d’oro, che trovate aperto tutti i giorni in Via Giuseppe Lanza di Scalea

che trovate aperto tutti i giorni in Via Giuseppe Lanza di Scalea Palermo nuova città, situato in Via Ugo la Malfa

situato in Via Ugo la Malfa Centro commerciale Forum Palermo, che con i suoi 134 negozi situati in Via Filippo Pecoraino, garantisce un’ampia scelta ai consumatori.

che con i suoi 134 negozi situati in Via Filippo Pecoraino, garantisce un’ampia scelta ai consumatori. Centro Commerciale La Torre, che propone una vasta gamma di negozi per famiglie e si trova in Via Assoro 25.

Outlet Black Friday Palermo 2023

Per ultimi, ma non per importanza troviamo gli outlet village situati a Palermo e dintorni, che applicano gli sconti del venerdì nero sui grandi marchi di moda e non solo. Qui alcuni centri che dovete frequentare in questo periodo se non lo avete già fatto:

Outlet firme in stock, situato in Via Dante

situato in Via Dante OutletMania, che presenta oltre 140 negozi (inclusi quelli di alta moda) con sconti fino al 70%. Si trova in Corso dei Mille 71.

Riassumendo, durante il Black Friday Palermo ci sono tantissime offerte imperdibili fino al 27 novembre 2023. Dai negozi agli outlet della città siciliana potete trovare l’occasione giusta per un regolo di Natale oppure per togliervi uno sfizio a prezzo conveniente prima dei saldi invernali.

