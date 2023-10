Unieuro Black Friday 2023 anticipato. Ecco le migliori offerte che ci sono adesso su Apple e Smart Tv. Quanto dura il venerdì nero e cosa aspettarsi.

Il Black Friday Unieuro 2023 è iniziato in anticipo visto che ci sono già diverse offerte per risparmiare su Tv, cellulari e molto altro. La catena di negozi tecnologici come sempre è una della prime ad applicare sconti anticipando l’arrivo del venerdì nero di novembre. Con i ribassi che crescono sempre di più man mano che ci si avvicina al 24 novembre.

Ma se siete impazienti e volete approfittare degli sconti subito, senza aspettare la settimana del black friday, vi diciamo subito che sconti ci sono ora da Unieuro su 2 dei prodotti più desiderati: iPhone e Smart Tv.

Offerte iPhone Black Friday Unieuro 2023

Partiamo da uno degli ultimi modelli Apple, ovvero l’iPhone 14 in vendita da Unieuro con uno sconto del 17% a 1.099 euro attualmente. Si tratta di un modello super prestazionale con 128 GB, schermo da 6,1 pollici, sistema operativo iOS 16 e tecnologia 5G.

Ma ci sono anche modelli Apple più economici in offerta nei negozi Unieuro. Per esempio l’iPhone 13 in vendita a 699 euro anziché 759 euro, con un ribasso del 7% applicato da Unieuro sul prezzo iniziale.

Oppure l’iPhone 11 bianco con 128 GB di memoria, attualmente disponibile al prezzo di 549 euro, con uno sconto del 9% rispetto al costo iniziale. Insomma, a seconda del vostro budget o delle esigenze, potete scegliere quale modello Apple acquistare a prezzo scontato in questo momento.

Black Friday Unieuro 2023 sulle Tv che sconto c’è

Non solo cellulari, ma anche le televisioni di ultima generazione sono in offerta. In particolare la Smart Tv TCL Serie S54 Full HD 40″ attualmente in vendita a 224,90 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 299,90 euro.

Se invece desiderate una smart tv più grande, potete acquistare il modello Samsung Series 7 Crystal UHD 4K da 50 pollici, al momento in vendita a 349,90 euro con un prezzo ribassato rispetto a quello consigliato di 599 €. Ma c’è anche un ottimo affare che si può fare sul modello LG da 55 pollici, che trovate a 399,90 euro da Unieuro, anziché 649 euro.

Black Friday Unieuro novembre 2023 cosa aspettarsi

Gli sconti che abbiamo visto sono quelli attualmente disponibili da Unieuro, in attesa di quelli su elettrodomestici, asciugatrici, pc e altri prodotti tecnologici. Ma nel mese di novembre (e in particolare fino a lunedì 27 ovvero il giorno del cosiddetto cyber monday) i ribassi saranno ancora più alti, visto che quelle di ora sono solo offerte anticipate.

E quindi quanto dura il black friday Unieuro? Circa 1 mese e mezzo quest’anno, anche se come detto per ora ci sono solo sconti da volantini o su determinati prodotti. Quelli generalizzati e più alti arriveranno durante i giorni del black friday, secondo date e modalità che saranno comunicate nelle prossime settimane dall’azienda. Di conseguenza se non volete attendere vi conviene approfittare degli sconti attuali su iPhone e Tv. Mentre se volete risparmiare ancora di più allora vi conviene attendere le promozioni della settimana Black Friday Unieuro in calendario dal 20 al 27 novembre e su cui vi aggiorneremo in questa pagina.