Swarovski Black Friday 2023, quanto dura e che gioielli si possono comprare ora a prezzo scontato. Offerte su bracciali, anelli e collane.

Il Black Friday Swarovski è già online su Amazon perché all’interno dell’e-commerce di amazon.it c’è un negozio del marchio di gioielli austriaco, come potete vedere dal seguente screenshot.

Black Friday Swarovski quando inizia e finisce

Le promozioni sui gioielli Swarovski iniziano in concomitanza con il black friday amazon grazie ad un accordo siglato fra le 2 aziende qualche anno fa. Di conseguenza dal 17 novembre al 27 novembre, per 10 giorni trovate bracciali, collane, anelli e orecchini scontati. Alcuni sono già in offerta adesso altri lo saranno durante la settimana del black friday. Intanto però abbiamo già raccolto per voi i migliori gioielli Swarovski in offerta ora su Amazon.

Amazon Swarovski – bracciali in offerta

Partiamo dal bracciale Swarovski Infinity a catena morbida, un modello placcato in tonalità rodio lucido con delicati zirconi su un simbolo con cuore e infinito, color bianco. Lo trovate in vendita scontato su Amazon del 30% a 52 euro anziché 75 €.

Ma durante le offerte del venerdì nero ci sono numerose offerte anche sul bracciale tennis swarovski e altri modelli.

Anelli Swarovski su amazon

Per quanto riguarda gli anelli nel catalogo Swarovski c’è l’imbarazzo della scelta. Dai modelli di tendenza agli anelli di fidanzamento come il solitario della linea Swarovski Anello Attract, Rotondo, Bianco, Placcato in vendita in offerta su Amazon a 64,65 euro con sconto del 24% potete scegliere qualsiasi tipo di anello a prezzi più convenienti.



In aggiunta ci sono ribassi interessanti anche sugli anelli Swarovski Attract Soul Cuore e Cocktail Ortyx con cristalli.

Amazon Black Friday Swarovski – collane

Una collana swarovski donna fra le più desiderate al momento e, tra le più adatte per fare un regalo importante è in offerta. Si tratta del modello angelic swarovski in vendita su Amazon a 154,71 euro, anziché 199 euro (con una percentuale di ribasso del 22%).

E gli Swarovski X Skims? I modelli lanciati da Kim Kardashian al momento non sono ancora in offerta, ma con ogni probabilità lo saranno durante la settimana del black friday fino al cyber monday del 27 novembre 2023.

E infine non dimenticate gli orologi di Swarovski che sono tra i prodotti più venduti. Anche in questo caso su Amazon Italia ci sono offerte e promozioni

Sconti del black friday Swarovski, dove trovarli

Abbiamo visto alcune delle migliori offerte del black friday Swarovski attualmente disponibili online, nell’e-commerce presente su amazon. Ma con le offerte del venerdì nero troverete sconti anche nei negozi fisici a Roma, Milano e in tutte le altre principali città italiane dove ci sono punti vendita, inclusi i centri commerciali. Oltre ai gioielli potete acquistare a prezzo conveniente anche l’oggettistica Swarovski.

