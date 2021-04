Saldi estivi Marche 2021 quando iniziano? Calendario, durata e fine dei saldi estivi in tutta la regione.

Saldi estivi 2021. La regione Marche, con un’apposita delibera ha stilato il calendario per la stagione estiva degli sconti. Naturalmente queste date possono essere ancora soggette a modifiche o posticipate in caso di novità legate al coronavirus, con cui dobbiamo purtroppo ancora convivere per ora.

Tuttavia nelle Marche è già noto quando iniziano e quando finiscono i saldi estate 2021, contagi e altre novità permettendo.

Data inizio saldi estivi 2021 Marche

Con la delibera n.1531 del 1 dicembre 2020, la giunta regionale delle Marche ha stabilito le date dei saldi di fine stagione. In particolare per quanto riguarda i saldi estivi di quest’anno la data di inizio scelta è quella del 3 luglio 2021, ovvero il primo sabato del mese.

Tuttavia non si può escludere che ci siano degli slittamenti rispetto a questa data, in ragione delle conseguenze create dalle chiusure del commercio. L’anno scorso ad esempio nelle Marche l’inizio dei saldi fu posticipato di un mese, partendo ad agosto, ma con vendite promozionali già da luglio. Attualmente però la data fissata per l’inizio della stagione estiva 2021 resta quella del 3 luglio.

Saldi estivi 2021 Marche calendario e quando finiscono

La fine del periodo degli sconti estivi è invece fissata in calendario per il primo settembre 2021. Dunque sono rispettati i canonici 60 giorni tipicamente previsti per la durata dei ribassi.

In pratica i residenti della regione e tutti coloro che la visiteranno, avranno a disposizione 2 mesi per usufruire degli sconti, salvo modifiche. Quindi a luglio, agosto e nei primissimi giorni di settembre, si troveranno prezzi scontati per i negozi e i centri commerciali sparsi per le vie delle città di Ancona, Ascoli o altre località marchigiane.

Inoltre, già a partire da giugno potrebbero esserci alcune vendite promozionali (sconti applicati in determinati periodi dell’anno) per aiutare le vendite. Di solito sono vietate nei 30 giorni prima dei saldi, ma l’annata in corso è del tutto particolare.

Saldi estivi 2021 Marche coronavirus

Come visto il calendario con le date dei saldi estate 2021 è stato già definito dalla regione, ma il protrarsi dell’emergenza covid rischia di influire. Infatti, non è ancora chiaro se il sistema di suddivisione delle regioni italiane per fasce di rischio continuerà anche nel mese di luglio. In questo caso ovviamente qualora una regione si trovasse in zona rossa, i negozi sarebbero chiusi e quindi impossibilitati alle vendite.

Tuttavia si tratta solo di ipotesi che al momento non trovano riscontro nella realtà. Quello che tutti ci auguriamo è di poter vivere una stagione estiva con contagi e restrizioni al minimo, magari dedicando parte del nostro tempo libero proprio allo shopping.

Per questo la data di inizio dei saldi estivi 2021 nelle Marche e nelle altre regioni italiane resta un momento da cerchiare in rosso sul calendario.

