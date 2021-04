Quando iniziano i saldi estivi 2021? Ultime notizie e calendario regione per regione.

Quando iniziano i saldi estivi 2021? Normalmente i saldi estivi hanno inizio i primi giorni di luglio, in genere il primo sabato di luglio. A causa della pandemia di coronavirus però saranno quasi sicuramente posticipati ai primi giorni di agosto, con la possibilità in molte regioni di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Ma dunque quando iniziano e quando finiscono?

Saldi estivi 2021. Quando iniziano e finiscono?

Le date dei saldi estivi 2021 non sono ancora state fissate regione per regione, dunque per ora si possono solo fare delle ipotesi. La più probabile come abbiamo detto è che i saldi inizino intorno al 1° agosto. Ma quanto durano i saldi 2021? Il periodo dei saldi dura sempre 60 giorni, quindi se le regioni decideranno di procedere seguendo quello che si è fatto l’anno scorso, i saldi termineranno a fine settembre.

Saldi estivi 2021 Roma e Lazio

Il Consiglio regionale del Lazio non ha ancora dato comunicati ufficiali riguardo alle date dei saldi estivi. L’ipotesi più probabile è però che le date dei saldi estate 2021 a Roma e nel Lazio saranno simili a quelle dell’anno appena passato, quindi con inizio i primi giorni di agosto e la possibilità di effettuare vendite promozionali già ai primi di luglio.

Saldi estivi 2021 Milano e Lombardia

Anche per la regione Lombardia le date dei saldi estivi non sono ancora state ufficializzate. Normalmente in Lombardia i saldi estivi hanno inizio il primo sabato del mese di luglio, ma le restrizioni causate dal Covid potrebbero rendere necessario lo slittamento di un mese dell’inizio dei saldi estivi. Come per il Lazio, è molto probabile che anche la Lombardia consenta le vendite promozionali già dai primi di luglio del 2021.

Saldi: perché posticiparli di un mese?

L’anno scorso i saldi sono stati posticipati di un mese affinché le attività – quasi tutte in grande difficoltà perché sottoposte allo stop forzato nei mesi primaverili – potessero vendere a prezzo pieno la merce per un mese in più.

Posticipare però i saldi di un mese avrebbe impedito a molti altri negozianti di vendere la merce a prezzi scontati, il che in molti casi avrebbe significato non vendere affatto, o vendere troppo poco per far rimanere in piedi l’attività.

Questo è un problema che si è presentato soprattutto tra i piccoli commercianti, già molto penalizzati dalla crisi degli anni passati.

Per venire incontro alle esigenze di tutti è stato quindi deciso in quasi tutte le regioni italiane di posticipare i saldi di un mese, dando però la possibilità ai commercianti di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono i saldi. Dunque è probabile che anche per i saldi estivi 2021 accada la stessa cosa.

Che cosa sono le “vendite promozionali”?

In genere per pubblicizzare un negozio aperto da poco o per aiutare i negozianti che affrontano una fase di crisi vengono consentite le cosiddette “vendite promozionali”. Si tratta di ribassi effettuati sui prezzi in determinati periodi dell’anno.

Normalmente in tutte le regioni italiane i commercianti hanno il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni che precedono i saldi, ma questo divieto in via eccezionale è stato eliminato da quasi tutte le regioni per venire incontro alle esigenze di chi vende e di chi acquista.

Saldi estivi 2021. La voglia di svago ai tempi della pandemia.

Con le restrizioni che ormai tutti stiamo vivendo da più di un anno la voglia di distrarsi magari concedendosi un po’ di shopping è sicuramente tanta. Il periodo dei saldi è ogni anno atteso da migliaia di persone, che possono così acquistare a un prezzo più basso ciò di cui hanno bisogno. Con la pandemia e le tante limitazioni l’attesa dei saldi estivi si fa sentire ancora di più, perché il periodo dei saldi coincide con la possibilità di concedersi qualche regalo. Potendo scegliere è bene fare acquisti presso piccole attività, quelle cioè che più sono state colpite dalle restrizioni.

Per restare aggiornati sul calendario saldi estivi 2021 ritornate su questa pagina, dove aggiungeremo notizie e date precise man mano che arrivano.

