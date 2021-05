Saldi Puglia estate 2021. Quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi in Puglia. Date, durata e calendario.

Saldi estivi 2021 Puglia. La giunta regionale ha stabilito il calendario dei saldi di fine stagione, scegliendo di posticipare la data di inizio rispetto ad altre zone d’Italia.

Previste anche regole specifiche per quanto riguarda la durata dei ribassi e le vendite promozionali. Ecco dunque il calendario completo dei saldi estate 2021 stabiliti dalla regione Puglia.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2021 CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Inizio saldi estivi 2021 Puglia

La data di inizio scelta dalla regione, come riporta il sito di Confcommercio, è quella del primo agosto 2021. Quindi, a differenza di altre regioni, che hanno scelto il 3 luglio come data iniziale degli sconti, la Puglia ha deciso di posticipare il giorno di avvio degli sconti.

Al momento quindi sarà la prima domenica d’agosto, quella in cui i residenti della regione e i tanti turisti che la visiteranno, potranno trovare sconti nei negozi e centri commerciali del luogo.

Tuttavia non si possono escludere eventuali nuovi cambi di date, ma nel caso ci sarà un’apposita comunicazione da parte della regione. Attualmente comunque vale quanto riportato da Confcommercio.

Quando finiscono i saldi 2021 in Puglia?

Oltre all’inizio posticipato, si conosce anche la durata dei saldi estate 2021 stabilita dalla giunta pugliese, ossia 45 giorni. Questo significa che, come già accaduto lo scorso anno, gli sconti termineranno il 15 settembre 2021.

La scelta di rimandare l’inizio dei saldi di fine stagione e di conseguenza anche la loro fine, è legata alle problematiche create al commercio dalle chiusure degli scorsi mesi. Inoltre, bisogna considerare la specificità di questa regione, dove il turismo rappresenta un elemento trainante e raggiunge il suo culmine proprio nel mese di agosto.

Anche per questo durante tutto agosto e fino a metà settembre, chi si trova in Puglia potrà approfittare di sconti anche superiori al 50%. Una possibilità di svago in più in grado di allietare le vacanze di molti di noi.

Regione puglia saldi 2021 regole e vendite promozionali

Calendario a parte, ci sono alcune regole da rispettare durante il periodo di saldi. Nello specifico i commercianti hanno l’obbligo di esposizione, tre giorni prima l’inizio dei saldi, di un cartello visibile dal cliente dall’esterno del negozio.

Quindi i più attenti potranno pianificare l’acquisto del capo di abbigliamento o del prodotto che desiderano, fruendo dello sconto segnalato.

Inoltre, la regione ha previsto il divieto di vendite promozionali durante i 40 giorni precedenti l’inizio degli sconti. Questo significa che le offerte promozionali su determinate tipologie di merci, potranno essere applicate fino al 21 giugno 2021.

Insomma, salvo nuove delibere e comunicazioni da parte della giunta regionale, quest’anno bisognerà attendere agosto per avere le più alte percentuali di sconto in Puglia. Le promozioni ad hoc non mancheranno nel mese di giugno, mentre nei 40 giorni prima dell’avvio dei saldi estivi, non potranno esserci promo, secondo le regole stabilite.

Al netto di questo la stagione dei saldi estate 2021 in Puglia si preannuncia all’insegna dello svago e delle occasioni da non perdere. Che voi siate in vacanza in questa regione o residenti, vi consigliamo di approfittarne. Sempre nel rispetto delle regole anti covid che abbiamo imparato a conoscere.

VEDI ANCHE: