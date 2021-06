Saldi estivi Sardegna 2021. Date inizio e fine saldi nell’isola. Calendario e regole vendite promozionali.

Saldi estivi 2021. La giunta regionale della Sardegna ha finalmente deciso la data di partenza per i saldi di fine stagione. A differenza dello scorso anno, non è stato previsto alcun posticipo, visto che l’emergenza coronavirus in questo momento appare sotto controllo.

Ecco allora il calendario stabilito dall’assemblea guidata dal governatore Christian Solinas, ma anche le regole previste sulle vendite promozionali.

Quando iniziano i saldi estivi 2021 Sardegna?

L’assessore regione del turismo Gianni Chessa, ha comunicato la decisione presa dalla giunta: i saldi estivi in Sardegna inizieranno il 3 luglio 2021. L’isola quindi si allinea alla decisione presa dalla maggior parte delle regioni italiane.

Questa scelta testimonia una sorta di ritorno alla normalità, visto che conferma quanto stabilito dal decreto assessoriale n. 8 del 15.06.2011. Mentre lo scorso anno si era deciso di posticipare l’avvio dei saldi di fine stagione al primo di agosto, per venire in contro alle esigenze dei negozianti.

Nel 2021 invece si torna al tradizionale primo sabato di luglio, data prevista nella città di Cagliari e in tutti i comuni dell’isola per l’inizio dei ribassi.

Saldi estivi 2021 in Sardegna quando finiscono

Per quanto riguarda la durata degli sconti, sono previsti i 60 giorni canonici come limite massimo. Ciò significa che i saldi estivi 2021 in Sardegna termineranno il 31 agosto 2021.

Quindi nei 2 mesi solitamente più caldi dell’anno, vale a dire luglio e agosto, i residenti della regione e le tante persone presenti in vacanza su questo territorio, potranno approfittare degli sconti. Nelle località di mare, piuttosto che nelle città come Sassari o il capoluogo Cagliari, si troveranno percentuali di sconto elevate, rigorosamente esposte nelle vetrine.

Che si tratti di abbigliamento, di prodotti per la casa o di elettronica, non dovrete far altro che trovare l’occasione giusta per voi.

Saldi 2021 Sardegna regole vendite promozionali

Oltre al calendario saldi, bisogna considerare le vendite promozionali, vale a dire le offerte applicate su determinati prodotti in un periodo dove non ci sono sconti.

In questo caso la regione prevede il divieto a partire da 40 giorni prima della data di inizio saldi, in applicazione della Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17. In altre parole per trovare la merce desiderata a prezzo di saldo, bisognerà attendere il 3 luglio. Nei giorni precedenti non sono previste promozioni in negozi e centri commerciali della regione.

Ora è davvero tutto sulle date di inizio e fine saldi estivi 2021 in Sardegna. La giunta ha deciso di ripristinare il calendario e le regole tradizionalmente adottate, dopo un confronto con i commercianti e nell’intento di dare slancio alle vendite. L’isola come noto è meta delle vacanze per molti, quindi proporre abbigliamento scontato a luglio e ad agosto, rappresenta un’opportunità. Insomma, nel rispetto delle norme anti covid, si preannuncia una stagione ricca di affari per gli amanti dello shopping.

