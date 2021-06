Saldi estivi 2021 regione Piemonte. Quando iniziano e quanto durano i saldi 2021 a Torino. Date calendario e durata.

Saldi estivi Torino 2021. La giunta regionale ha stabilito la data di inizio dei saldi nel capoluogo e in tutta la regione Piemonte. La decisione sul calendario degli sconti è arrivata con delibera firmata dal assessore al commercio, Vittoria Poggio.

Oltre alla data di inizio saldi, è stata decisa anche la durata e le regole sulle vendite promozionali nel periodo antecedente i ribassi. Di seguito le date fissate dalla regione.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2021 CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Inizio saldi estivi Piemonte 2021.

Dopo un confronto con le regioni confinanti, vale a dire Liguria e Lombardia, l’assemblea regionale ha scelto il 3 luglio 2021 come data di inizio saldi estivi in Piemonte. Quindi Torino e tutte le altre località piemontesi daranno il via ai saldi durante il primo sabato del mese di luglio.

Il Piemonte si allinea alle scelte fatte da buona parte delle regioni italiane. L’inizio degli sconti riguarda ogni categoria merceologica, quindi sia il commercio in sede fissa che quello online. Diverse, rispetto ad altri territori, le scelte sulla fine del periodo.

Quando finiscono i saldi 2021 in Piemonte?

La durata dei saldi stabilita dalla regione è di 8 settimane, anche non continuative. Quindi se gli sconti dovessero essere applicati per otto settimane continuative dalla data di inizio, allora i saldi terminerebbero il 28 agosto 2021. Ma questa data potrebbe slittare in base alle scelte fatte dai negozianti.

Aldilà di questo gli amanti dello shopping, avranno 56 giorni per trovare l’affare giusto. Durante questo periodo che abbraccerà i mesi di luglio e agosto, nei negozi e nei centri commerciali presenti nelle località piemontesi, si potranno trovare sconti anche oltre il 50%. Dalle scarpe all’abbigliamento, passando per la tecnologia e i prodotti per la casa, ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Saldi 2021 e vendite promozionali in Piemonte

La regione prevede che per effettuare le vendite di fine stagione, i negozianti devono apporre un cartello ben visibile dall’esterno, almeno 3 giorni prima della partenza.

Inoltre, le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda. Quindi nel mese di giugno non si troveranno promozioni particolari su questa merce, ma a partire dal 3 luglio i ribassi saranno consistenti.

L’assessore al commercio Poggio sottolinea l’importanza di aver fissato il calendario dei saldi di fine stagione con un mese di anticipo: “ora le aziende potranno programmare meglio la stagione. Ci siamo confrontati con le associazioni di categoria nelle scorse settimane prima di prendere queste decisioni. Adesso confidiamo nella ripresa dei consumi“.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per una stagione di saldi estivi 2021, ricca di soddisfazioni per clienti e negozianti, in Piemonte. La durata degli sconti permetterà a città importanti per la moda, come ad esempio Torino, di attrarre appassionati di shopping e non solo. Oltre a non farvi prendere dalla frenesia per gli acquisti, vi consigliamo di prestare ancora attenzione alle regole anti contagio nei negozi. Per il resto vi auguriamo buon divertimento.

VEDI ANCHE: