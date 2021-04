Saldi estivi in Alto Adige. Calendario date inizio e fine saldi estate 2021, comuni provincia di Bolzano e Trento.

Saldi estivi 2021. Dopo molti mesi segnati dalle chiusure imposte per l’emergenza sanitaria, le riaperture e lo shopping sono di nuovo possibili, sempre nel rispetto delle norme.

Per questo l’arrivo degli sconti estivi è molto atteso e alcune regioni hanno già diramato le date di inizio e fine periodo. In particolare, la Camera di Commercio di Bolzano, ha comunicato il calendario per lo svolgimento dei saldi di fine stagione in Alto Adige.

Saldi estivi 2021 Alto Adige quando iniziano

Nei comuni dell’Alto Adige, ovvero dei distretti della provincia di Bolzano, la data di inizio degli sconti estivi è quella di venerdì 16 luglio 2021.

Tuttavia questa data non vale per tutti, infatti, come si legge sul sito della camera di commercio locale, per i comuni turistici inizieranno venerdì 13 agosto 2021. In altre parole con circa un mese di ritardo rispetto agli altri, con conseguente slittamento anche della data di fine sconti.

Questo l’elenco dei comuni turistici in cui i saldi inizieranno il 13 agosto: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta. In tutti gli altri l’inizio resta previsto per il 16 luglio.

Saldi estivi Alto Adige quando finiscono, calendario

Per quanto riguarda la fine della nuova stagione di sconti, per i comuni che iniziano il 16 luglio, la data individuata è quella di venerdì 13 agosto 2021.

Quindi il giorno di chiusura per molti comuni di questa zona, corrisponderà a quello di inizio di quelli a maggiore vocazione turistica, prima elencati. Per loro, infatti, il termine dei saldi è previsto per il giorno venerdì 10 settembre 2021.

Insomma, come visto esiste un calendario diverso per ogni località dell’Alto Adige, nel rispetto delle specificità tipiche di questi territori. Tuttavia, la durata garantita è la stessa in entrambi i casi, ovvero 4 settimane complessive.

Quello che cambia è solo il periodo di inizio e fine stagione. Insomma, buona parte degli abitanti di questi territori potranno fare shopping a prezzi ribassati già da metà luglio. Mentre gli altri, dove si prevede il maggior afflusso di turisti, da metà agosto in poi.

Saldi estivi 2021 a Trento

Oltre alle diverse date riportate per l’Alto Adige, bisogna ricordare che in questa regione c’è anche la provincia autonoma di Trento. In questo caso però le date di inizio e fine saldi stagionali non sono ancora state decise.

E’ però probabile che avvengano in periodi simili rispetto a quelli decisi per la provincia di Bolzano. Ma per averne la certezza bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali in arrivo prossimamente.

Queste tutte le informazioni attualmente disponibili sulla date di inizio saldi estivi 2021 in Trentino Alto Adige. In questa regione, come nel resto di Italia sono molti coloro che attendono l’arrivo dell’estate per concedersi uno svago con lo shopping a prezzi scontati, pandemia permettendo.

