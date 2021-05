Saldi estivi 2021 regione Sicilia. Data inizio e fine saldi estate. Calendario, durata e regole.

Saldi estivi 2021. In Sicilia le vendite di fine stagione hanno già una data di inizio, sulla base di quanto stabilito dal decreto n. 2355/1.s firmato dall’assessore regionale alle attività produttive.

Nello specifico esso stabilisce il calendario dei saldi per il biennio 2020-2021. Ecco allora quando iniziano, quanto durano e quando finiscono gli sconti estivi di quest’anno nella regione isolana.

Inizio saldi estivi 2021 in Sicilia

In base a quanto stabilito dall’apposito decreto regionale, la stagione dei saldi estivi in Sicilia inizia dal primo luglio 2021. Quindi il primo week end del mese di luglio, con ogni probabilità ci saranno sconti nei negozi di abbigliamento e non solo, sparsi per l’isola.

Questa decisione è stata presa dalla giunta per il biennio 2020-21, infatti l’anno scorso la data di inizio fu la stessa. Tuttavia sono possibili modifiche al calendario, per via dell’emergenza coronavirus, che sta influenzando parecchio lo shopping e il giro d’affari delle attività coinvolte.

Dunque un eventuale posticipo della data di partenza è possibile, ma se non dovessero esserci ulteriori provvedimenti, la data iniziale resta quella del 1° luglio 2021.

Saldi estivi 2021 Sicilia quando finiscono

La fine del periodo dei saldi per questa stagione, è prevista entro il 15 settembre 2021. Ciò sempre in base a quanto previsto dal decreto regionale.

Ma la durata complessiva del periodo degli sconti non supera i 60 giorni totali. Per questo è probabile che si arrivi fino a metà settembre nel caso in cui l’effettivo inizio dei saldi in Sicilia venga posticipato a metà luglio. Su questi aspetti potrebbero incidere la specificità dell’isola, con molte località mete di vacanze anche a settembre ed eventuali criticità causate dal covid.

In generale, come sottolineato dalla giunta regionale, il calendario dei saldi è stato deciso in anticipo per permette a commercianti e consumatori di organizzarsi. Eventuali modifiche saranno dettate solo da situazioni contingenti. Ricordiamo inoltre, che durante il periodo dei saldi sono vietate le vendite promozionali, che possono invece avvenire durante tutto il resto dell’anno.

Saldi estivi 2021 regione Sicilia regole

Abbiamo visto il calendario di inizio e fine saldi estate 2021 in Sicilia. Da Luglio in città come Palermo o Catania, ma anche nelle numerose località turistiche siciliane, si potranno trovare sconti sulla merce del 50% e oltre.

Per questo i residenti della regione e i turisti non vedono l’ora di approfittarne, per rinnovare il proprio guardaroba e lasciarsi alle spalle un anno non facile. Tuttavia per fare shopping in sicurezza bisognerà rispettare le regole di sicurezza che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi (distanze, mascherine, igienizzazione e via dicendo).

Solo così la stagione degli sconti potrà filare liscia per la gioia di esercenti e consumatori, in Sicilia e nel resto d’Italia. Queste le ultime notizie su quando iniziano e quanto durano i saldi estivi 2021 sull’isola. Una stagione che tutti ci auguriamo sia all’insegna della normalità, per lo shopping e non solo.

