Saldi estivi 2021 Calabria. Calendario, durata, date inizio e fine saldi estate decisi dalla regione.

Saldi estivi 2021. La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha stabilito la data e il calendario dei saldi di fine stagione in Calabria. Quindi per l’estate 2021 commercianti, residenti e turisti che si apprestano a fare le vacanze in questa regione, sanno già quando inizieranno gli sconti.

Ecco allora calendario e durata dei ribassi di questa estate, secondo quanto stabilito dalla giunta.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2021 DATE REGIONE PER REGIONE

Quando iniziano i saldi estivi 2021 in Calabria

La regione Calabria, con delibera del 30/12/2020, ha stabilito la data di inizio saldi estivi 2021. Si tratta del 3 luglio 2021, ossia il primo sabato del mese.

Questa decisione, arrivata con largo anticipo, permette agli esercenti di organizzarsi per tempo con le vendite. D’altra parte la stagione in corso è stata completamente stravolta dall’emergenza covid, che ha imposto chiusure ai negozianti per un lungo periodo.

Anche per questo non si possono escludere eventuali modifiche alle date attualmente in calendario. Tuttavia al momento la data di inizio saldi estivi 2021 in Calabria resta quella di sabato 3 luglio.

Saldi estivi 2021 Calabria data fine e durata

Per quanto riguarda la data di chiusura dei saldi di fine stagione, la regione ha scelto il primo settembre 2021.

Questo significa che la durata complessiva dei ribassi in questa regione sarà di 60 giorni. I calabresi e tutti coloro che si trovano in questa regione nei mesi di luglio e agosto potranno fare shopping nei negozi o nei centri commerciali a prezzi convenienti.

A Reggio Calabria, piuttosto che a Cosenza o nelle località di mare di questa regione, i commercianti esporranno gli sconti applicati sulla merce per ben 2 mesi. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche per concedersi uno svago dopo mesi difficili.

Calabria saldi estivi 2021 covid

Quindi, nel rispetto delle regole anti covid, ci si potrà togliere qualche sfizio, magari acquistando nuovi capi di abbigliamento o altra merce.

Il presidente Spirlì, in relazione alle date decise, ha dichiarato: “si tratta di una scelta condivisa con i rappresentanti di tutte le categorie interessate. Non vogliamo che i negozianti perdano un solo cliente”.

Ovviamente tutti ci auguriamo che i saldi dell’estate 2021 non siano condizionati da nuove problematiche legate alla pandemia. In questo momento però la situazione sembra migliorare e tutto lascia presagire che anche lo shopping potrebbe tornare pian piano alla normalità. Ma perché sia davvero così bisogna continuare a rispettare le regole ancora per un po’.

Queste tutte le informazioni sulla data di inizio e fine saldi estivi 2021 in Calabria. La regione del sud Italia ha diramato già il calendario, sempre che non ci siano novità da qui ai prossimi mesi.

VEDI ANCHE: