Saldi estivi 2021 Basilicata. Quando iniziano e quando finiscono i saldi nella regione. Calendario, regole vendite promozionali e ultime notizie.

Saldi estivi 2021. In tutta Italia stanno per iniziare gli sconti di fine stagione, inclusa la Basilicata, una delle regioni che ha deciso di partire prima, per dare slancio alle vendite nei negozi fisici, inevitabilmente calate negli ultimi mesi.

Ecco allora il calendario saldi 2021 stabilito dalla giunta regionale presieduta dal governatore Vito Bardi.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2021 CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Inizio saldi estivi 2021 in Basilicata

Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n.31/2008 art.33, i saldi estivi in Basilicata inizieranno il 2 luglio 2021. Si tratta del primo venerdì del mese, dunque in leggero anticipo rispetto alla maggioranza delle regioni italiane, dove la data di inizio saldi è prevista per il giorno 3.

Con questa scelta la regione Basilicata è tornata a quelle che erano le sue date abituali, prima dello scorso anno, quando l’emergenza covid aveva costretto a posticipare l’avvio dei saldi di fine stagione.

Saldi estivi regione Basilicata data fine e durata

Sempre la legge regionale di riferimento per il commercio in Basilicata, prevede la fine dei saldi estivi il 2 settembre 2021. Questo è il termine ultimo a disposizione dei commercianti per far ultimare gli sconti proposti sulla merce, nel rispetto della durata massima del periodo, ovvero 60 giorni.

Ciò significa che durante gli interi mesi di luglio e agosto a Matera, Potenza e nelle altre località della regione, si potranno trovare forti ribassi. Nei negozi, ma anche nei centri commerciali, sarà possibile trovare prezzi in picchiata anche oltre il 50%, su abbigliamento, prodotti per la casa, tecnologia e quant’altro.

Saldi 2021 Basilicata vendite promozionali e ultime news

In tema di vendite promozionali, la regione ne prevede il divieto di effettuazione durante i 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi estivi. Questo significa che nei giorni immediatamente precedenti il 2 luglio, non si troveranno promozioni particolari nei negozi dislocati sul territorio regionale.

Insomma, il calendario degli sconti estate 2021 è già definito, con regole specifiche. Tuttavia, in base alle ultime notizie, il presidente di Confcommercio Potenza, vorrebbe uno slittamento dell’inizio saldi al 2 agosto, con conseguente posticipo della fine del periodo al 30 settembre. Inoltre, viene richiesta la possibilità di mantenere le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i ribassi ufficiali.

Al momento però si tratta solo di una proposta, le date fissate restano quelle previste dalla giunta regionale. Qualora l’assemblea decidesse di accogliere la proposta dovrebbe realizzare una nuova delibera, che però al momento è improbabile.

Quindi, ricapitolando i saldi estivi 2021 in Basilicata sono in programma dal 2 luglio al 2 settembre. E’ quanto deciso dalla giunta regionale per ridare slancio alle vendite. Anche se le associazioni del commercio locale preferirebbero un inizio posticipato, stando agli ultimi aggiornamenti. Ormai però il dado è tratto, fra pochi giorni si comincia e i clienti sono pronti ad afferrare ogni occasione.

VEDI ANCHE: