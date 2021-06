Inizio saldi estivi Abruzzo 2021. Date calendario saldi e sconti a Pescara e in tutta la regione. Regole e vendite promozionali.

Saldi estivi 2021, la giunta regionale guidata dal governatore Marco Marsilio, con determinazione n.19/DPH007 ha stabilito la data di inizio degli sconti. La notizia è che, a differenza dello scorso anno, non è previsto alcun posticipo della partenza, vista che l’emergenza coronavirus al momento sembra sotto controllo.

Ecco quali sono le scelte fatte sul calendario saldi estate 2021 in Abruzzo e sulle regole per le vendite promozionali.

Quando iniziano i saldi estivi in Abruzzo 2021

La data di inizio degli sconti estivi in Abruzzo è il 3 luglio 2021. Quindi nei negozi e nei centri commerciali situati sul territorio regionale, si potranno trovare sconti invitanti a partire dal primo sabato del mese di luglio.

La scelta della giunta, si allinea con quella fatta dalla maggior parte degli altri territori, che hanno deciso di tornare alla data tradizionale per i saldi estivi. Quindi i residenti della regione e chi la raggiungerà per le vacanze, potranno approfittare per cercare l’occasione giusta nei negozi delle vie di città come Pescara, L’Aquila e tutte le altre.

Abruzzo saldi 2021: durata e quando finiscono

La determinazione regionale, ha anche stabilito la durata massima del periodo di saldi, pari ai canonici 60 giorni. Per questo il termine degli sconti in regione, durante quest’estate, è previsto per il primo settembre 2021.

Due mesi rappresentano comunque un lasso di tempo abbondante per rinnovare il proprio guardaroba o acquistare quel prodotto o accessorio che da tempo desiderate. Attenzione però a non attendere troppo prima di fare gli acquisti, perché in alcuni casi gli sconti finiscono prima del termine ultimo. Tuttavia questo dipende dalle scelte degli esercenti e dalla merce eventualmente rimasta.

Saldi estivi 2021 in Abruzzo regole e vendite promozionali

Per quanto riguarda i commercianti, devono comunicare l’avvio delle vendite di fine stagione, al SUAP del comune competente, almeno due giorni prima dell’inizio. Nelle vetrine e nei negozi poi, gli sconti devono essere ben visibili e la merce in saldo posta separatamente rispetto a quella che non lo è.

Per quanto riguarda le vendite promozionali, la regione ha stabilito il divieto di effettuarle nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione.

Insomma, a giugno non si troveranno le classiche offerte mirate, ma da inizio luglio l’attesa per i saldi estivi sarà ampiamente ricompensata. Ci si potrà infatti svagare approfittando del clima caldo tipico della bella stagione e degli sconti molto elevati (anche oltre il 50%).

Queste in sostanza le date di inizio e fine saldi 2021 in Abruzzo, ma anche le varie regole a cui attenersi. Ricordando sempre che restano valide le disposizioni anti covid, ovvero uso di mascherine, igienizzazione e distanze, la stagione dei ribassi può avere inizio in Abruzzo e in Italia. Buono shopping a tutti.

