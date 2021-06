Saldi estivi 2021 Fvg. Quando iniziano e quando finiscono i saldi a Udine e in tutta la regione. Date calendario.

Saldi estivi Friuli Venezia Giulia 2021. Anche la regione del governatore Massimiliano Fedriga ha deciso le date di inizio e fine sconti per l’estate 2021. Si tratta di una decisione a lunga attesa dai cittadini, desiderosi di tornare alle normali abitudini, dopo mesi di chiusure che hanno impedito lo shopping nei negozi fisici.

Ecco i giorni da segnare in calendario validi per tutto il territorio regionale, ma anche le regole da rispettare per garantirsi acquisti in sicurezza.

Inizio saldi estivi Fvg 2021

Come riporta il sito di Confcommercio, la data di inizio saldi in questa regione è stata stabilita per il 3 luglio 2021. Il Friuli ha quindi recepito l’indirizzo della conferenza delle regioni, presieduta proprio dal suo governatore, al pari della gran parte degli altri territori. In questa sede l’indirizzo dato è quello di partire con gli sconti il primo sabato di luglio, da qui la scelta della giunta regionale.

Qualora dovessero esserci delle modifiche l’assemblea interverrà con apposite delibere. Ma visto che la situazione epidemiologica appare incoraggiante in regione, al momento non c’è alcuna motivazione per farlo.

Saldi estivi 2021 Friuli data fine e durata

In Friuli gli sconti dureranno 60 giorni, quindi si potranno trovare occasioni a prezzi ribassati sia nel mese di luglio sia in quello di agosto. I saldi estivi infatti termineranno il 31 agosto 2021.

Nella città di Udine, a Trieste e in tutte le restanti località della regione, i consumatori troveranno ribassi con percentuali elevate nei negozi. Con percentuali che gradualmente supereranno il 50%. Insomma, quella dei saldi estivi rappresenta l’occasione ideale per rinfrescare il proprio abbigliamento, l’arredamento di casa o magari acquistare prodotti di tecnologia low cost.

Sconti Friuli Venezia Giulia 2021, regole

Per lo svolgimento corretto dei saldi sono previste alcune regole da seguire per i commercianti, come:

l’esposizione dei prezzi (quello originale e quello scontato) e della percentuale del ribasso praticato sulla merce in vendita

la separazione chiara fra i prodotti scontati e quelli che non lo sono.

Poi ci sono le norme anti covid (mascherine, distanziamento e igienizzazione) da rispettare, in questo caso sia dagli esercenti che dai clienti.

Per quanto attiene alle vendite promozionali, cioè gli sconti ad hoc in periodo non di saldo, la regione non ha espresso divieti specifici. Questo significa che si potranno trovare alcune offerte anche nei giorni immediatamente precedenti la data di inizio degli sconti ufficiali. Occhio quindi alle occasioni sulle vostre marche preferite già da fine giugno in poi.

Queste in sintesi tutte le informazioni su quando iniziano i saldi estivi 2021 in Friuli Venezia Giulia. La regione autonoma ha stilato un calendario che segna il ritorno alla normalità. Niente più saldi solo da agosto come l’anno scorso, ma da inizio luglio, per la gioia di chi è sempre a caccia dell’affare giusto.

