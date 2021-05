Saldi estivi 2021 in Umbria. Data inizio e durata dei saldi nella regione. Calendario, regole e vendite promozionali.

Saldi estivi 2021. La regione Umbria ha definito il calendario con le date di inizio e fine saldi per la stagione estiva. La giunta guidata dalla governatrice Donatella Tesei ha individuato il periodo in cui sarà possibile fruire degli sconti, senza posticipare il periodo abitualmente destinato allo shopping a prezzi di saldo.

A seguire il calendario dei saldi estivi 2021 in Umbria, salvo eventuali modifiche legate all’emergenza covid.

Inizio saldi estivi 2021 in Umbria

Come si legge sul sito della regione Umbria nella sezione commercio, la partenza della stagione degli sconti estivi è prevista per il primo sabato di luglio. Questo significa che i saldi di fine stagione in Umbria avranno inizio il 3 luglio 2021.

Insomma, per quest’anno gli sconti non saranno posticipati, a differenza delle scorso anno, questo perché attualmente i problemi legati al covid sembrano rientrati. Ovviamente però non è possibile escludere nuovi interventi regionali al riguardo, ma fino ad allora resta il primo week end di luglio quello utile per iniziare a fare acquisti in saldo nelle città umbre.

Quando finiscono i saldi estivi 2021 in Umbria

La durata dei saldi estivi stabiliti dalla regione, è quella dei canonici 60 giorni. Quindi a Perugia, Assisi e nelle altre località di questa regione, si potranno trovare sconti anche elevati sui prodotti di abbigliamento e non solo, per 2 mesi.

A conti fatti la fine dei saldi in regione è prevista per il primo settembre 2021. Già a luglio i residenti in regione e i turisti potranno approfittare dei ribassi esposti nelle vetrine di negozi e centri commerciali e magari acquistare un capo d’abbigliamento o un prodotto di tecnologia per fare degli esempi.

Vendite promozionali 2021 e saldi regione Umbria

Per quanto riguarda le vendite promozionali la regione non ha espresso divieti, quindi potrebbero essere concesse offerte specifiche anche nel periodo antecedente a quello dei saldi. Ciò anche in ragione delle oggettive difficoltà, nelle vendite, avute dagli esercenti durante i mesi scorsi caratterizzati dalle chiusure.

In sintesi la stagione dei saldi estivi si svolgerà regolarmente in Umbria, visto che al momento non ci sono restrizioni sul commercio. Non bisogna però smettere di osservare le regole anti-covid quando si fa shopping nei centri commerciali piuttosto che nei singoli negozi. Dal divieto di assembramenti alle distanze, dall’uso di dispositivi di protezione individuale, fino all’igienizzazione di mani, prodotti e ambienti. Così facendo gli acquisti in Umbria e nelle altre regioni italiane potrà svolgersi il più possibile all’insegna della normalità.

E’ tutto in relazione a quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi 2021 in Umbria. La regione, almeno per ora, ha scelto di non far slittare il via degli sconti, che entreranno nel vivo, con percentuali che potranno arrivare anche al 60-70%, nei prossimi mesi di luglio e agosto.

