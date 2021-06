Saldi estivi 2021 in Campania quando partono? Date inizio e fine saldi a Napoli e in tutta la regione.

Saldi estivi 2021. La regione Campania è l’ultima in ordine di tempo a stabilire la data di inizio delle vendite di fine stagione. Dopo un’attenta analisi degli atti della Conferenza delle regioni, si è giunti ad un calendario degli sconti simile a quello attuato nel resto d’Italia.

Ecco quali sono le date di inizio e fine saldi estivi 2021 a Napoli e nelle altre città delle regione guidata dal presidente Vincenzo De Luca.

Inizio saldi estivi Campania 2021

Il giorno stabilito per l’inizio dei saldi in Campania è il 3 luglio 2021. La decisione è stata presa dalla direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, organo competente in materia, come riporta il sito della regione.

Nello specifico la risoluzione è contenuta nel decreto dirigenziale n.228 del 24.06.2021. Ad essa seguirà l’apposita delibera della giunta regionale, a conferma di questa scelta. Quindi anche in Campania il primo sabato del mese aprirà la stagione dei saldi, a differenza dello scorso anno quando per ragioni legate al covid si era scelto di posticipare l’inizio di un mese.

Quando finiscono i saldi estivi 2021 in Campania

Per quanto riguarda la durata dei ribassi estivi, solitamente in questa regione è di 8 settimane. Di conseguenza la fine della stagione dei ribassi dovrebbe arrivare il 28 agosto 2021.

Tuttavia l’assemblea regionale potrebbe anche prendere altre decisioni in virtù dell’anno difficile vissuto dal commercio. Ma in questo caso ne darà comunicazione con apposite delibere.

Insomma, dopo una lunga attesa il calendario saldi 2021 in Campania è finalmente delineato. In tema di vendite promozionali non è previsto alcun divieto, quindi fino al giorno prima dell’inizio effettivo dei saldi nei negozi si potranno trovare offerte specifiche su determinati prodotti. Ma le percentuali dei ribassi saliranno sensibilmente e in modo generalizzato, dopo la partenza effettiva dei saldi.

Saldi 2021 Napoli e Campania, regole shopping

Tornare a fare shopping a prezzi bassi, per le vie di Napoli è una delle attività più attese dai residenti del luogo e dai tanti turisti che visitano la città. Lo stesso discorso vale anche per località come Salerno, Benevento e molte altre, incluse quelle balneari della costiera. Dopo i mesi di chiusura vissuti c’è voglia di svagarsi anche così, facendo shopping in compagnia e cercando l’offerta giusta fra le vetrine.

Nei mesi di luglio e agosto si potrà quindi tornare a farlo, ma attenzione a rispettare ancora le regole anti-covid (incluso l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, ancora previsto in Campania). Per il resto distanziamento, igienizzazione e buon senso sono le regole generali per garantirsi acquisti in sicurezza.

E’ tutto sulle date di inizio e fine saldi estivi 2021 a Napoli e in Campania. Quest’anno i saldi partiranno come da tradizione ad inizio luglio e proseguiranno fino ad agosto, per la gioia di chi non vede l’ora di rinnovare il proprio outfit e non solo.

