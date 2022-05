Le migliori app per il prezzo della benzina

3 migliori app per trovare il distributore più economico vicino a te. Ecco dove conviene fare benzina e come vedere i prezzi alla pompa tramite app.

Le migliori app per risparmiare sul prezzo della benzina, quali sono? Visto il costante aumento dei prezzi del rifornimento per diesel, verde e metano, risparmiare sulla benzina diventa necessario. Per agevolarvi in questa operazione potete contare su alcune App per smartphone o tablet, che vi consentono di trovare il distributore con i prezzi più bassi vicino a voi.

Prezzi benzina, le migliori app Android e iOS

Abbiamo selezionato le 3 migliori app per risparmiare sul carburante, almeno secondo noi, disponibili sia per Android che per iOS in alcuni casi. Vediamo quali sono e come funzionano.

Prezzi Benzina

Rappresenta una delle App più famose in assoluto in Italia, per risparmiare sul rifornimento. La potete scaricare gratis su Google play store e su App store, quindi è disponibile sia per smartphone con sistema operativo Android che per gli iPhone con iOs. E’ inoltre presente anche un versione web.

Una volta scaricata sul vostro dispositivo, questa app consente di trovare facilmente la pompa di benzina più economica presente vicino a voi. Questo grazie ad un confronto dei prezzi di verde, gasolio e GPL sempre aggiornati di ogni distributore. Per trovare quello più adatto a voi, vi basta attivare il GPS e filtrare il tipo di carburante che volete mettere nel veicolo.

ViaMichelin

L’app ViaMichelen è una delle più complete per gli automobilisti. Questo perché mette a disposizione gratuitamente mappe di viaggio e la possibilità di trovare la pompa di benzina con il prezzo più basso nelle vicinanze. In pratica se scegliete un itinerario di viaggio, potrete anche vedere quali sono le pompe di benzina più conveniente nei paraggi, oltre che calcolare il costo del tragitto.

Questo non solo in Italia, ma anche in Francia e Spagna. Quindi un bel vantaggio per chi progetta viaggi lunghi. Anche in questo caso, per avere i risultati dall’App sarà necessario utilizzare il Gps per la localizzazione.

Fuelio

Altra app, compatibile in questo caso solo con dispositivi Android, che permette di risparmiare sul carburante guardando i prezzi applicati dai distributori nelle vicinanze. Ma come funziona Fuelio? Una volta scaricata bisogna selezionare il nostro veicolo e il tipo di carburante di cui necessita. Quindi grazie al localizzatore si trova la pompa più conveniente in zona. Inoltre, è possibile tenere traccia di tutti i consumi e delle spese effettuate anche nell’arco di un anno.

Insomma l’app Fuelio rappresenta un altro interessante strumento per tenere sotto controllo i consumi di carburante.

Dove conviene fare benzina, app

Abbiamo visto come risparmiare sulla benzina tramite le 3 miglio app per Android e iOS. In sintesi potete scegliere quale di queste preferite per trovare la stazione di rifornimento con i prezzi più economici o cercarne altre simili negli store. Per trovare i prezzi più bassi vi basterà utilizzare il localizzatore e selezionare quale tipo di carburante volete mettere, dalla benzina al diesel fino al metano.

Ovviamente più persone utilizzano queste app, inserendo i prezzi applicati alla pompa in un determinato momento, più precisi e accurati saranno i risultati in tempo reale. Si tratta quindi di ottimi trucchi per spendere meno per fare benzina, potendo contare non solo sui distributori dei marchi più noti, ma anche su quelli No-logo che solitamente applicano i prezzi migliori in assoluto.

