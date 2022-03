Quanto costa la benzina in Europa e in Svizzera. Prezzi paese per paese

Quanto costa la benzina all’estero? Dalla Svizzera alla Francia passando per Slovenia e Austria. Ecco il prezzo del carburante nei paesi europei.

Benzina, quanto costa in Svizzera e in Europa? In Italia la crescita del prezzo del carburante continua, diesel e verde si aggirano intorno ai 2,20 euro al litro e in alcuni casi anche molto di più (oltre 2,30 €). E all’estero quanto costa fare rifornimento al distributore? In alcuni casi molto meno, in altri la differenza non è molto elevata ma c’è.

Vediamo quindi paese per paese quanto costa la benzina all’estero e nei paesi europei, in particolare quelli confinanti con l’Italia.

Quanto costa la benzina adesso in Svizzera?

Nel Canton Ticino, ovvero oltrepassato il confine dalla Lombardia (Como) il costo della benzina è di poco superiore ai 2 euro (2,01 o 2,05 € al litro a seconda dei casi). Chi è intenzionato ad andare oltre confine per fare il pieno (a Chiasso, Pizzamiglio ecc.) potrà usufruire di un risparmio da non trascurare rispetto ai prezzi applicati in Italia. Quindi la Svizzera oggi è un paese dove la benzina costa meno rispetto all’Italia di circa 20 centesimi in media.

Prezzo benzina in Francia

Altra nazione di confine con l’Italia è la Francia, facilmente raggiungibile dalla Liguria e non solo. Qui il costo del carburante in alcune aree è di 1,98 euro per la verde, mentre il gasolio in media si aggira sui 2,05 euro al litro. Poi come avviene per l’Italia ci sono differenze locali. In generale però attualmente anche in Francia fare rifornimento costa meno che in Italia.

Quanto costa la benzina in Slovenia

Il prezzo benzina della benzina in Slovenia è quello più conveniente di tutti, perlomeno fra i paesi vicini all’Italia. Nel paese che confina con il Friuli Venezia Giulia la benzina costa un massimo di 1,503 euro al litro, mentre il diesel ha un costo massimo di1.541 euro. Questi prezzi non cambieranno per un mese, visto che le autorità slovene li hanno imposti quali tetti massimi, come riporta Ansa. Insomma, fare il pieno in Slovenia conviene e molto, visto che la differenza è intorno ai 70 centesimi al litro.

Prezzo delle benzina in Austria

Ad oggi nello stato che confina con il Trentino Alto Adige, la benzina costa intorno ai 2 euro. In alcuni casi si trovano prezzi a 1,98 euro per la verde, mentre il diesel ha superato i 2 euro. In questo caso la differenza è meno consistente rispetto ai prezzi applicati nel nostro paese, anche se esiste in modo simile a quanto succede in Svizzera.

Dove costa di più la benzina in Europa?

L’Italia è uno dei paesi dove fare rifornimento costa di più in Europa, il motivo è dovuto alla presenza di maggiori tasse sulla benzina alla pompa. In Germania i prezzi sono simili a quelli applicati in Italia, così come in Olanda e in Finlandia, dove il carburante si paga oltre 2,20 euro al litro.

Poi come abbiamo visto però ci sono alcuni paesi dove la differenza del costo della benzina è davvero elevata. Quello della Slovenia non è l’unico caso in Europa, ce ne sono infatti altre come Polonia e Macedonia del Nord, ma sono nazioni decisamente troppo lontane da noi.

Abbiamo visto quanto costa la benzina in Europa e in Svizzera attualmente. Come sempre però i prezzi sono soggetti a variazione anche nell’arco di pochi giorni. Soprattutto perché molti governi potrebbero intervenire, magari abbassando le accise sui carburanti, almeno momentaneamente. Vedremo nei prossimi giorni se questo accadrà anche in Italia, ma per ora questa è la situazione dei prezzi di verde e diesel.

