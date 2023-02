Siamo sommersi da notifiche e appuntamenti, le attività quotidiane ci sfuggono di mano. Dimentichiamo tutto e rischiamo di registrare danni importanti, a casa e sul lavoro. Per questo devi dare uno sguardo alle migliori app per fare le to-do list.

Sai di cosa sto parlando? Solo le liste degli impegni da svolgere, una sorta di checklist delle attività quotidiane. Un tempo si usavano carta e penna, oppure si scrivevano gli appunti sui Post-it. Che funzionano ancora, ben inteso. Ma puoi fare di meglio.

Cosa succede se hai decine di appuntamenti da ricordare tra spesa, clienti, dentista, rinnovo documenti, bollette da pagare e altro ancora? Semplice, esistono le to-do list app. Ecco quelle che possono fare la differenza su Apple e Android.

Todoist

Inutile girarci intorno: questa è una delle app per creare to-do list che non puoi ignorare e che devi prendere in considerazione quando cerchi un valido assistente per le tue attività personali e professionali. Quali sono i punti di forza di questa soluzione?

Crei liste di cose da fare con aggiunta rapida.

Puoi inserire delle note per ogni task.

Hai la possibilità di aggiungere notifiche.

Puoi gestire scadenze ricorrenti nel tempo.

C’è l’opzione per inserire sotto-attività.

Cerchi un metodo per gestire liste di impegni anche complessi e divisi in temi differenti? Questa è la to-do list app vincente per organizzare il tuo lavoro e tutte le attività.

Un aspetto che farà la felicità di chi ha bisogno di monitorare più applicazioni professionali: puoi fondere il lavoro di Todoist con Google Drive, IFFTT, Dropbox e Slack.

Non dimenticare che con quest’app per creare to-do list hai anche uno strumento per delegare impegni ad altre persone con le quali hai condiviso il calendario dei task.

Da leggere: le migliori app per scoprire il costo della benzina?

Google Tasks

Impossibile ignorare l’app di Google dedicata alla amministrazione di appuntamenti e impegni. Disponibile sia per telefonini Android che per quelli Apple con iOS, Google Tasks è la soluzione per chi lavora con la galassia delle applicazioni di Mountain View.

Infatti il link per inserire una notifica nelle liste da ricordare è presente su Gmail, Calendar, Chat e tutto ciò che ruota intorno a Drive. Tipo i fogli di calcolo.

Puoi interfacciare Google Task anche con i documenti di testo e le presentazioni.

Consiglio quest’applicazione per la gestione delle liste a chi è dipendente dai prodotti digitali di Big G. Altrimenti puoi trovare qualcosa di meglio nelle prossime proposte.

Remember the Milk

Un nome che è già un manifesto dell’obiettivo da raggiungere: aiutarti a ricordare tutto, anche il latte. Non è solo questo il benefit dell’applicazione per aumentare la tua produttività: lo scopo è quello di aiutarti a migliorare lavoro e vita quotidiana.

Puoi condividere la lista con altre persone e gestire i task insieme. L’aspetto interessante di Remember The Milk è che puoi ricevere notifiche dove preferisci – Gmail, Twitter, Skype – e per coordinare al meglio i lavori più impegnativi hai le attività secondarie.

Vale a dire ramificazioni di quelle principali che suddividono gli impegni in parti più piccole e governabili. Non ci sono limiti a queste gestioni approfondite dei lavori da svolgere, sei tu che decidi come muoverti: l’app asseconda le tue necessità.

Da leggere: app per scaricare musica

Any.do

Altra to-do list app per chi ha bisogno di uno strumento organizzativo degno di nota. A differenza di altre applicazioni per calendarizzare e organizzare eventi o task, Any.do appare come strumento professionale per chi vuole integrare l’app per le liste di appuntamenti nel flusso di lavori. Quindi la consiglio a chi fa un uso intenso di:

Project management.

Planning quotidiano.

Collaborazione con il team.

Contrassegna con colori differenti gli impegni per non confonderli, imposta priorità e categorie come preferisci. Aumenta la tua produttività con note, attività task secondari e aggiungi allegati. Insomma, qui puoi amministrare le liste con una marcia in più.

Questa to-do list app è disponibile per Android e iPhone. Viene apprezzata dai professionisti perché crea flussi di lavoro personalizzati, assegna attività.

E ha anche una chat in real time.

Google Keep

Non è proprio un’app per creare to-do list ma un memo che può diventare strumento da utilizzare nella gestione delle attività quotidiane personali e professionali.

Cosa c’è di buono in Google Keep? Semplice, gratuito, universale: basta un account Gmail per iniziare a lavorare con questo taccuino. Che ti consente sia di creare checklist da spuntare, sia di condividere con altre persone le tue liste. Un motivo per preferire Google Keep come app per realizzare to-do list?

La puoi usare gratis.

Trello

Per chiudere la lista delle migliori to-do list app inserisco Trello che è qualcosa in più. In realtà si tratta di un software che sfrutta la metodologia Agile per organizzare task di lavoro complessi. Quindi, non è il massimo utilizzarlo per coordinare la lista della spesa.

Però si possono amministrare gruppi di lavoro per portare a termine attività più o meno decisive per il proprio profilo personale. inoltre, hai l’opzione per settare le notifiche così non ti capiterà mai di dimenticare un impegno con i tuoi clienti o i superiori.

Un dettaglio interessante: se lavori nel mondo del social media marketing o nell’editoria digitale, puoi utilizzare questo tool anche come calendario condiviso con i colleghi.

Qual è il costo di Trello? Ci sono diversi piani, da standard a enterprise, ma se vuoi testare le possibilità offerte da quest’applicazione organizzativa puoi utilizzare la soluzione gratuita.