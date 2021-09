Canzoni del momento straniere 2021. Classifica TOP 15

Le migliori canzoni straniere del momento, classifica delle più ascoltate.

Canzoni straniere 2021. Quali sono le canzoni straniere più ascoltate? Ecco la classifica aggiornata con le 15 canzoni più amate, che spopolano nelle radio e sui social network. Dal nuovo pezzo di Shawn Mendes, passando per One Republic e Shakira. Fino ai successi di Camilla Cabello e dei Maneskin. Ma anche Jennifer Lopez, l’ultima hit di Ed Sheeran e i brani di Billie Eilish, Maluma, dei Maroon 5 e fi Dua Lipa. Ecco quali sono le canzoni straniere del momento.

Quelle che vi proponiamo sono le canzoni straniere più ascoltate nel nostro paese, più viste su Youtube, più sentite in radio, più acquistate su Itunes o su Spotify. I brani sono riportati in ordine casuale, incrociando vari dati d’ascolto tra le diverse canzoni straniere. Alcune canzoni sono uscite da pochissimo, mentre altre sono in vetta alle classifiche già da alcune settimane o alcuni mesi. Buon ascolto!

Classifica canzoni del momento straniere 2021 – TOP 15

Shawn Mendes, Tainy – Summer Of Love

Diane Warren, Rita Ora, Sofía Reyes, Reik – Seaside

OneRepublic – Someday

Shakira – Don’t Wait Up

David Guetta x MistaJam x John Newman – If You Really Love Me

Camila Cabello – Don’t Go Yet

Maneskin – I wanna be your slave

Belly, The Weeknd, Young Thug – Better Believe

Jennifer Lopez, Rauw Alejandro – Cambia el Paso

Ed Sheeran – Bad Habits

Billie Eilish – NDA

Maluma – Sobrio

The Kid LAROI, Justin Bieber – Stay

Maroon 5 – Lost

Dua Lipa – Love Again

Vedi anche:

E queste erano le canzoni straniere del momento più ascoltate nel nostro paese. Come abbiamo visto, alcuni nomi (ad esempio Dua Lipa con il tormentone “Love Again”) sono in classifica già da tempo, mentre altri sono new entry.

Nelle classifiche italiane le canzoni straniere in genere non sono moltissime, perché nel nostro paese si tende ad ascoltare principalmente musica italiana. Le canzoni straniere più ascoltate in Italia di solito comunque coincidono, a parte qualche eccezione, con quelle ascoltate nel resto del mondo.

Le canzoni straniere più ascoltate

I generi di maggior successo oggi sono pop, trap, rap e dance (The Weeknd, David Guetta, Ed Sheeran, Billie Eilish ad esempio li troviamo di frequente). Il rock, molto presente negli anni passati, è quasi del tutto scomparso dalle classifiche delle canzoni più ascoltate. Attenzione però ai Maneskin, che dopo il successo ottenuto in Italia ora riscuotono consensi anche all’estero, non a caso la loro ultima hit è cantata in inglese.

I brani stranieri più ascoltati del momento sono in grado di accontentare vari gusti musicali, ma se preferisci ascoltare anche altri generi, sempre restando alle quelle più attuali, puoi sentire le canzoni della nostra classifica generale delle canzoni del momento. In questa selezione, costantemente aggiornata, sono presenti non solo canzoni straniere ma anche italiane.

Se invece non ti interessano i tormentoni attuali ma ami le canzoni, ecco alcune nostre playlist: